Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 23 de julio: Pablo y Marisol se reencuentran tras el aborto

El capítulo 609 mantuvo el pulso de la trama empresarial: Damián se enfrentó a Tasio tras descubrir su traición con los perfumes, Andrés amenazó directamente a Gabriel y Begoña tomó la decisión de apartar a Beatriz del pequeño Juanito. Miguel, por su parte, descubrió que el hijo perdido de Marisol también era hijo de su padre, Pablo, y la jornada se cerró con una visita inesperada que dejó hundida a Valentina. Con todo ello, la serie volvió a liderar su franja con un 13,7% de share y 1.186.000 espectadores de media, superando a Directo al grano (12.2 % y 1.009.000 en La 1), Zapeando (6.5 % y 555.000 en laSexta), Saber y ganar (6 % y 543.000 en La 2) y Amor…¡O lo que surja! (5.3 % y 453.000 en Telecinco).

Marisol acusa a Pablo de alegrarse por perder a su hijo

El nuevo capítulo arranca con un cara a cara muy tenso: Pablo y Marisol se reencontrarán tras el aborto que ella sufrió, y la joven no se guardará nada, llegando a acusarle de alegrarse de haber perdido a su hijo. La escena deja en el aire una pregunta incómoda: ¿tiene razón Marisol o está dejándose llevar por el dolor del momento?

El propio Miguel dará un paso importante al revelarle a Claudia que el regreso de Marisol es la razón de su reciente distanciamiento. Impactada por la noticia, Claudia le animará a reconciliarse con su padre, aunque todavía está por ver si el doctor Salazar hará caso a los consejos de su pareja o seguirá manteniendo las distancias.

Begoña, entre las amenazas de Gabriel y el consejo de Andrés

La guerra particular entre Begoña y Gabriel sigue su curso: la enfermera acudirá a Andrés en busca de consejo, presionada por las amenazas de Gabriel para que le entregue los negativos que comprometen a María. La incógnita queda servida: ¿Cederá Begoña a la presión o se negará en redondo a entregarlos?

Tasio toma una decisión que deja sin palabras a Damián

La trama empresarial también avanza en la tienda: llegará la primera remesa de los perfumes reformulados, y Marta pondrá al día a Claudia sobre la última jugarreta de Tasio y Gabriel sin saber que Paula las está escuchando. Con esta información en su poder, Paula no dudará en acercarse a Tasio, aunque él le pedirá que no se meta en los asuntos de su familia. La pregunta es si el hijo de Damián terminará por aceptar su apoyo o preferirá mantenerla al margen.

Abrumado por la insostenible situación familiar, Tasio tomará una decisión tajante que dejará completamente descolocado a Damián. El capítulo no adelanta de qué se trata, pero todo apunta a un nuevo giro importante en la relación entre padre e hijo.

La madre de Valentina, de vuelta con Andrés como testigo

El capítulo se cierra con el regreso de la madre de Valentina a la tienda, decidida a exigirle a su hija que vuelva al pueblo. Valentina, sin embargo, plantará cara y se negará por completo. Lo que ninguna de las dos sabrá es que Andrés será testigo de esa acalorada discusión, dejando en el aire si el De la Reina se atreverá a consolar a su exnovia tras el enfrentamiento.

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