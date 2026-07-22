Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 22 de julio: Andrés amenaza a Gabriel

En el capítulo 608 de Sueños de libertad, Andrés empezó a sospechar seriamente de Tasio, mientras Hugo se veía obligado a comunicar una decisión relacionada con el proyecto empresarial de Gabriel. Roque, por su parte, indagó sobre el distanciamiento entre su padre y Eduardo, los dolores de Marisol se intensificaron, y las chicas organizaron una comida de despedida para Cloe, que terminó con una emotiva despedida entre ella y Marta.

Con el episodio de ayer, la serie logró liderar un día más en su franja de emisión con un gran 13.6 % de share y 1.239.000 espectadores de media. El resto de opciones no pueden con la serie de Antena 3, superando sin problemas a Directo al grano, de La 1 (11.8 % y 1.038.000), Zapeando, laSexta (6.2 % y 562.000) y a Amor… ¡O lo que surja!, de Telecinco (5.2 % y 474.000 espectadores). La serie es uno de los contenidos más potentes de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Damián se enfrenta a Tasio por la traición de los perfumes

El nuevo capítulo arranca con las consecuencias del descubrimiento de Damián: ahora que sabe que Tasio ayudó a Gabriel a reformular los perfumes de La Industrial, el patriarca no piensa quedarse callado y le recriminará a su hijo esta jugada que deja a los De la Reina contra las cuerdas. La gran incógnita es si Damián será capaz de perdonarle o si esta traición marcará un punto de no retorno entre ambos.

Andrés planta cara al director con una amenaza directa

La sospecha de que Gabriel ha manipulado a su hermano no se queda en palabras: Andrés se enfrentará directamente al director con una amenaza que promete tensar todavía más la relación entre ambos personajes, en un nuevo capítulo de la guerra empresarial que lleva semanas marcando la trama de La Industrial.

En el terreno familiar, Begoña dará un paso inesperado: pedirá a Beatriz que se haga cargo de las tareas de la casa, con el objetivo de que pase menos tiempo con el pequeño Juanito. La decisión promete sentar especialmente mal a Beatriz, amante de Gabriel, que verá cómo se reduce su cercanía con el niño.

Miguel descubre la verdad sobre el hijo de Marisol

Uno de los giros más duros del capítulo llegará de la mano del doctor Salazar. Miguel descubrirá que el hijo que Marisol ha perdido también era hijo de Pablo, su propio padre. La revelación se plantea como un punto de inflexión en la relación entre ambos, con la incógnita de si Miguel decidirá encararse directamente con Pablo tras conocer la noticia.

Una visita inesperada derrumba a Valentina

El capítulo se cierra con Valentina recibiendo una visita que no esperaba y que la dejará completamente hundida, hasta el punto de que será Paula quien tenga que consolarla. Todo apunta a que se trata de alguien del pasado de la joven, aunque habrá que esperar a la emisión de hoy para confirmar de quién se trata y qué consecuencias tendrá para ella.

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes, en Antena 3.