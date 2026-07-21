Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 20 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 607 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de culpar a Begoña de que Juan la rechace. En cuanto a Tasio, niega haberle ayudado con el informe, mientras que Cloe comunica a Marta y a Fina que se marcha a Nueva York. Un paso adelante que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo, dadas las circunstancias, Pablo se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con la iniciativa empresarial de Gabriel. Una situación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. Por si fuera poco, hemos podido ser testigos de cómo, de un momento a otro, Mabel termina enterándose de una noticia de lo más impactante, pero también se encuentra, cara a cara, con Marisol.

¿Qué sucede en el capítulo 608 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Andrés tiene serias sospechas sobre Tasio, mientras que Hugo se ve en la obligación de comunicar la decisión que ha tomado. Se trata de algo que tiene estrecha vinculación con el proyecto de Gabriel.

Roque, por su parte, no tiene reparos a la hora de indagar sobre el distanciamiento de su padre y Eduardo, mientras que los dolores de Marisol aumentan de forma considerable. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo las chicas no dudan un solo segundo en organizar una comida de despedida para Cloe. Además, somos testigos de su despedida con Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.