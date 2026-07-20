Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 20 de julio: Gabriel culpa a Begoña del rechazo de Juan
Capítulo 607 de 'Sueños de lbiertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 17 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 606 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo no duda un solo segundo en hacer una propuesta de lo más impactante a Marisol. Gabriel, por su parte, no tarda en comunicar a la Junta una idea que, desde luego, no sienta nada bien, ni mucho menos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Juanito no duda un solo segundo en volver a rechazar el pecho. Es más, parece que únicamente se calma con Beatriz. Fina, por su parte, no tiene reparos a la hora de tomar una drástica decisión que tiene estrecha vinculación con su trabajo en la Perfumera. En cuanto a Miguel, parece que ha logrado desconcertar por completo a Claudia con un regalo, mientras que Cloe toma una decisión de lo más inesperada que tiene estrecha relación con su futuro.
¿Qué sucede en el capítulo 607 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 20 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de culpar a Begoña de que Juan la rechace. Tasio, por su parte, niega rotundamente haberle ayudado con el uniforme, mientras que Cloe hace saber tanto a Marta como a Fina la decisión que ha tomado.
¿En qué consiste, exactamente? En poner rumbo a Nueva York. Pablo, por su parte, toma una contundente y drástica decisión que tiene estrecha vinculación con la iniciativa empresarial de Gabriel. Mabel, por su parte, se ha enterado de una noticia de lo más impactante que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Además, termina viéndose las caras con Marisol. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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