Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 17 de julio: Cloe toma una inesperada decisión
Capítulo 606 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 16 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 605 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Damián tiene una idea para La Industrial, pero Tasio no la aprueba, ni mucho menos. Gabriel no duda un solo segundo en arremeter contra Fina, y todo como consecuencia del Departamento de Publicidad. Es algo que, desde luego, no ha podido evitar, ni mucho menos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio no duda un solo segundo en dar a Claudia una carta para Carmen. Salva, por su parte, termina chafando todas y cada una de las ilusiones de Mabel con el curso de decoración. Eduardo da el paso de presentarse a Roque, mientras que Tasio no tiene reparos a la hora de enfrentarse, como nunca antes, a Andrés. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 606 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 17 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo no duda un solo segundo en hacer una propuesta de lo más impactante a Marisol. Gabriel, por su parte, comunica una sorprendente propuesta a la Junta que, desde luego, no sienta del todo bien.
En cuanto a Juanito, vuelve a rechazar el pecho y solo se calma con Beatriz. Fina, por su parte, se ve en la obligación de tomar una drástica decisión sobre su trabajo en la Perfumera. Un regalo de Miguel deja completamente sin palabras y descolocada a Claudia, mientras que Cloe toma una inesperada decisión que tiene estrecha vinculación con su futuro. Algo que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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