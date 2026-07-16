Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 15 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 604 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo don Agustín termina yéndose de la lengua con Gabriel, mientras que Claudia no tiene reparos a la hora de relegar a Paula al almacén, sin importar en absoluto las consecuencias de ese gesto. Algo que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar, en muchísimos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Eduardo no puede evitar preferir continuar en el anonimato con Roque. Todo ello mientras Beatriz tiene muchísimo miedo de que Begoña comience a tener serias sospechas de ella. Es algo que, desde luego, no está en sus planes. Damián y Digna creen firmemente que Marisol está embarazada, mientras Nieves no duda un solo segundo en ir más allá. ¿De qué forma? Haciendo una sorprendente propuesta a Pablo que tiene estrecha relación con Marisol. ¡Llega un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta historia!

¿Qué sucede en el capítulo 605 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 16 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo parece que a Damián se le ha ocurrido una idea para La Industrial, pero Tasio no lo aprueba. Gabriel, por su parte, no tiene reparos a la hora de arremeter contra Fina a causa del Departamento de Publicidad.

Tasio da a Claudia una carta para Carmen, mientras que Salva chafa las ilusiones de Mabel con el curso de decoración. En cuanto a Eduardo, da el importantísimo paso de presentarse a Roque. Tasio, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para encararse, como nunca antes, con Andrés. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.