Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 14 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 603 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Begoña no consigue darle el pecho a Juan, mientras que Mabel se muestra más que decidida a hacer un curso de decoración de interiores. Todo ello mientras Tasio no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para escribir una nueva carta para Carmen.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Cloe no ha tenido reparos a la hora de armarse de valor para hacer una propuesta de lo más inesperada a Fina. Se trata de algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. Por si fuera poco, Marisol no tiene reparos a la hora de pedir ayuda a Nieves, mientras que Gabriel está más que decidido a cobrarse, de una vez por todas, el favor que le debe Tasio. Algo que va a marcar un gran punto de inflexión, en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 604 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 15 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo don Agustín termina yéndose de la lengua con Gabriel. Todo ello mientras Claudia no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para relegar a Paula al almacén. ¡No le ha temblado el pulso a la hora de hacerlo!

Eduardo, por su parte, parece que prefiere continuar en el anonimato con Roque, mientras que Beatriz tiene mucho miedo de que Begoña termine sospechando de ella. Es algo que, a priori, no tendría ni la más mínima idea de cómo controlar. Damián y Digna tienen serias sospechas de que Marisol está embarazada, mientras que Nieves deja descolocado a Pablo con una sorprendente propuesta respecto a Marisol. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.