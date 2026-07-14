Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 13 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 602 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marta y Tasio protagonizan un tenso enfrentamiento, mientras que, después de todo lo sucedido, parece que Paula no es del todo bien recibida en la tienda. Miguel opta por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca antes con Claudia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo alguien completamente inesperado consigue aparecer por sorpresa en la fiesta. Como es de esperar, termina acaparando todo el protagonismo. ¡Y no es para menos! Por si fuera poco, han tenido la oportunidad de ver cómo Marisol no duda un solo segundo en dar un ultimátum a Pablo, mientras que Damián y Gabriel dan mucho de qué hablar por el fortísimo encontronazo que protagonizan.

¿Qué sucede en el capítulo 603 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 14 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña es incapaz de darle el pecho a Juan. Mabel, por su parte, se muestra profundamente decidida a hacer un curso de decoración de interiores. Tasio opta por escribir una nueva carta que tiene a Carmen como destinataria.

En cuanto a Cloe, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una propuesta de lo más inesperada a Fina. Todo ello mientras Marisol se ve en la obligación de pedir ayuda a Nieves. En cuanto a Gabriel, después de todo lo sucedido, parece que no tiene reparos a la hora de querer cobrarse el favor que le debe Tasio. Es el momento de dar ese importante paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.