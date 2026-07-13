Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado viernes 10 de julio, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de disfrutar del capítulo 601 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Begoña no puede evitar sentirse profundamente culpable por la ruptura de Andrés y Valentina. En cuanto a Eduardo, se ha quedado completamente sorprendido y sin palabras al recibir una carta de su hermano.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Manuela no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para advertir a Claudia acerca de Miguel. Marisol, por su parte, ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Nieves. En cuanto a Tasio, no ha dudado un solo segundo en pedir un desesperado favor a Gabriel, mientras que Cloe no ha tenido reparos a la hora de hacer una sorprendente e inesperada propuesta a Fina. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 602 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 13 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Marta y Tasio han acabado teniendo un tenso y sorprendente enfrentamiento. Todo ello mientras Paula parece que no termina de ser del todo bien recibida en la tienda. Miguel, por su parte, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca con Claudia respecto a lo sucedido recientemente.

Lejos de que todo quede ahí, todos se quedan verdaderamente sorprendidos y sin palabras al ver aparecer a alguien inesperado en la fiesta. Alguien que termina acaparando todo el protagonismo, como no podía ser de otra forma. Marisol no duda un solo segundo en dar un ultimátum a Pablo, mientras que Damián y Gabriel protagonizan un tenso y fuerte encontronazo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.