Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 9 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 600 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Tasio no ha dudado un solo segundo en hacer una promesa a Paula, mientras que Pablo ha hecho una sorprendente propuesta que ha dejado completamente descolocada a Marisol.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Salva hace todo lo que está en su mano para tratar de explicar a Mabel el verdadero motivo por el que está teniendo un comportamiento de lo más reservado. Todo ello mientras Beatriz no ha tenido reparos a la hora de dar el primer paso en su nueva y malvada estrategia. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Marta pone el grito en el cielo ante una petición de Tasio, mientras que, junto a Fina, toma una decisión sobre el rumbo de su relación.

¿Qué sucede en el capítulo 601 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 10 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Begoña no puede evitar sentirse profundamente culpable por la ruptura de Andrés y Valentina. Todo ello mientras Eduardo se ha quedado profundamente sorprendido al recibir una carta de su hermano.

Lejos de que todo quede ahí, Manuela no ha dudado un solo segundo en lanzar una contundente advertencia a Claudia respecto a Miguel. Marisol, por su parte, ha tenido un tenso enfrentamiento con Nieves. Todo ello mientras Tasio se ha visto obligado a pedir un favor de lo más desesperado a Gabriel. Cloe, por su parte, ha dejado completamente sin palabras a Fina con una impactante e inesperada propuesta. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.