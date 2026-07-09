Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 599 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Gabriel no duda un solo segundo en exigir a don Agustín que defienda a Begoña. Marta, por su parte, no puede evitar sentir miedo de estar perdiendo a Fina. Es algo que, desde luego, no puede evitar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Nieves no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para prevenir a Mabel de acostarse con Salva. Todo ello mientras Miguel se ve en la obligación de tomar una drástica decisión, y todo para tratar de ayudar, en la medida de lo posible, a Paula. En cuanto a Claudia, se arma de valor para proponer una cita a Miguel, mientras Pablo no tiene reparos a la hora de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con Marisol.

¿Qué sucede en el capítulo 600 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 9 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio no duda un solo segundo en hacer una sorprendente promesa a Paula, mientras que Pablo ha descolocado a Marisol con una inesperada y espectacular propuesta. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Por si fuera poco, Salva no duda un solo segundo en explicar a Mabel el verdadero motivo por el que está teniendo un comportamiento de lo más reservado.

En cuanto a Beatriz, ha decidido dar el primer paso en su nueva y maléfica estrategia. Marta, por su parte, no ha tenido reparos a la hora de poner el grito en el cielo ante una petición de Tasio. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en tomar, junto a Fina, una drástica decisión sobre el rumbo de su relación. A pesar de que es arriesgado, es el momento de dar ese paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.