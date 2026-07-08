Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 8 de julio: Marta cree que está perdiendo a Fina
Capítulo 599 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 598 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pablo no tiene reparos a la hora de dar una respuesta a Marisol. Todo ello mientras confiesa a Nieves todos los detalles sobre el embarazo de esta. Eduardo, por su parte, no puede evitar tener ciertas dudas sobre si revelar su paternidad a Roque.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Miguel se ve en la obligación de dar una malísima noticia a Paula. Algo que, desde luego, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. En cuanto a Marta, y contra todo pronóstico, termina metiendo la pata con Fina. Todo ello mientras Salva no puede evitar empezar a sentir que le está empezando a quedar grande el encargo de la celebración. ¿Logrará cambiar de parecer antes de que sea demasiado tarde?
¿Qué sucede en el capítulo 599 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 8 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para exigir a don Agustín que defienda a Begoña. En cuanto a Marta, tiene muchísimo miedo de estar perdiendo a Fina.
Nieves se arma de valor a la hora de prevenir a Mabel de acostarse con Salva. Miguel, por su parte, toma una drástica decisión para ayudar a Paula. Algo que podría llegar a marcar un gran punto de inflexión en sus vidas, como no podía ser de otra forma. Claudia ha propuesto una cita a Miguel, mientras que Pablo se ha visto obligado a tomar una drástica decisión sobre Marisol. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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