Los seguidores de La Promesa y Valle salvaje se quedan sin su cita diaria durante los dos próximos días. La 1 ha decidido alterar su parrilla de tarde este jueves 23 y este viernes 24 de julio, dejando sin emisión a las dos ficciones diarias de sobremesa por la combinación de dos factores: las etapas alpinas del Tour de Francia y un cambio de horario en Directo al grano. De nuevo, las dos series -que lideran cada tarde durante su franja de emisión- son las grandes perjudicadas por la llegada de eventos deportivos como el Mundial y el Tour de Francia. Aunque no se trata de algo nuevo, sorprende que la cadena pública haya decidido tomar esta decisión cuando podría ajustar sin problemas su parrilla para emitir ambas series sin problemas.

El motivo es la llegada de las etapas más decisivas de este Tour de Francia 2026. Este jueves 23 de julio se corre la decimoctava etapa, entre Voiron y la estación de montaña de Orcières-Merlette, con 185,2 kilómetros y un exigente desnivel acumulado de 3.944 metros repartidos en cinco puertos puntuables, incluida una llegada en alto de primera categoría. Es la primera de tres jornadas alpinas consecutivas, el tramo que puede decidir el Tour en su recta final.

Al día siguiente, viernes 24 de julio, llega la decimonovena etapa, entre Gap y el mítico Alpe d’Huez, con 127,9 kilómetros. Será la primera de las dos llegadas consecutivas a esta montaña mítica de la ronda gala, con el Col Bayard, el Col du Noyer y el Col d’Ornon como aperitivos antes de afrontar la famosa ascensión de las 21 curvas, un escenario habitual para las grandes gestas del ciclismo.

‘Directo al grano’ le roba el hueco a ‘La promesa’ y ‘Valle salvaje’

Pese a todo, TVE podría seguir guardando el hueco para sus series, puesto que la emisión de la etapa está previsto que termine alrededor de las 17:30 h, en realidad las series empiezan a las 17:45 h en la parrilla, por lo que habría hueco para ellas con ligeros retoques, pero no será así

Tras la retransmisión del Tour, que ocupará la franja de 16:00 a 17:30 horas, la cadena ha preferido recolocar Directo al grano. El programa de La 1, que normalmente arranca a las 16:00 horas, cambiará su horario habitual para emitirse de 17:30 a 19:35 horas estos dos días, ocupando así el hueco que dejan libre La Promesa y Valle salvaje en la parrilla de la tarde.

La actualidad manda y la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en Mañaner@s 360 ha dejado mucho que comentar. Además, hay que sumar los grandes incendios que están azotando a todo el país en la última semana, por lo que es de esperar que el programa se centre en dar cobertura informativa a lo que sucede en los fuegos que están afectando, especialmente, a Castilla La Mancha.

Dos días sin ficción diaria en La 1

La combinación de ambos movimientos deja fuera de emisión, tanto hoy como mañana, a las dos series diarias de La 1. Los seguidores de las tramas de Manuela, Rosalía, Damián o Andrés tendrán que esperar hasta la próxima semana para retomar el hilo de sus historias, ya que ambas ficciones no volverán a su horario habitual hasta que el Tour de Francia llegue a su fin. Este nuevo cambio se suma a los ya sufridos en el último mes por culpa de los partidos del Mundial 2026, que muchas tardes ha obligado a cambiar horarios o cancelar los capítulos.