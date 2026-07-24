Marta Barrachina: «Sánchez ha abandonado la provincia de Castellón mientras Feijóo la pone en el centro»

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en entrevista exclusiva con OKDIARIO, afirma que «es evidente que el Gobierno de Sánchez ha abandonado a la provincia de Castellón». «Si Sánchez y su gobierno hubieran atendido a la provincia de Castellón, no estaríamos todo el rato reclamando cosas», explica. Frente a ello, Marta Barrachina destaca la importancia de que Alberto Núñez Feijóo eligiera Castellón como sede del Foro de las Diputaciones del PP: «Nos ha puesto en el centro». En clave institucional, la presidenta de la Diputación de Castellón resalta la sintonía que tiene con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y con el de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, lo que redunda en la fortaleza que los tres juntos tienen en cualquier escenario: «Son mis hermanos, tenemos una relación buenísima».

PREGUNTA. ¿Considera que el Gobierno y Pedro Sánchez han ninguneado a la provincia de Castellón en estos años?

RESPUESTA. Absolutamente sí. Y yo creo que eso no hay nadie que lo ponga en duda, porque a los hechos me remito. Nosotros nunca hemos pedido privilegios, hemos pedido justicia, igualdad de oportunidades. Y es evidente que, si se hubiera atendido a esta, a esta provincia, a sus sectores, a las necesidades, a las infraestructuras, no estaríamos todo el rato reclamando cosas. Pero la realidad es la que vivimos. Yo siempre he dicho que voy a reivindicar lo que necesita Castellón donde haga falta y delante de quien haga falta. Y en este caso es evidente que el Gobierno de España nos ha abandonado.

Nos está abandonando en financiación por no actualizar las transferencias del Estado. Aquí, en esta provincia, ahora somos muchos más habitantes que hace tres años. Generamos muchas más aportaciones al Gobierno, más ingresos, y seguimos recibiendo lo mismo. Y eso es injusto, porque las entidades locales cada día tenemos que dar más servicios y más atención a más vecinos. No se nos ha escuchado para llevar a cabo todas las obras antiinundaciones que tenemos en la provincia o en la protección de costas.

P. Castellón acaba de ser sede del Foro de Diputaciones del PP. Un hecho que se ha leído en toda España como el espaldarazo de Alberto Núñez Feijóo a las políticas de Marta Barrachina en la institución provincial. ¿Siente usted que ha situado a su provincia en el centro de las políticas del PP?

R. Ha sido un absoluto orgullo poder acoger en la provincia de Castellón ese foro de diputaciones tan bien pensado y tan bien gestionado por el Partido Popular Nacional. Hacía mucha falta que se escuchara a las diputaciones, porque luego nosotros somos los que escuchamos y ayudamos a los ayuntamientos. Absolutamente agradecida de que el presidente Alberto Núñez Feijóo contara con Castellón. Intentamos ser los mejores anfitriones. Yo creo que conseguimos que la provincia de Castellón estuviera en el centro de las decisiones del partido, que vinieron compañeros de toda España a poner en valor todo lo que estamos haciendo desde las diputaciones, porque, me reitero, son imprescindibles para las provincias y para los municipios, sobre todo para los más pequeños. La jornada acabó con un decálogo de propuestas que estoy segura de que el presidente del partido va a poner en marcha en cuanto llegue a la Moncloa y que van a ayudar a las diputaciones a que sigamos siendo el motor para los municipios. Y yo, orgullosa y agradecida de que mi partido eligiera la provincia de Castellón.