Feijóo y Marta Barrachina comparten tradición y hermandad en las paellas del Grao de Castellón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP Provincia de Castellón, Marta Barrachina, han compartido este viernes la tradición y hermandad que convergen en las paellas del Grao de Castellón. A esos momentos corresponde la imagen que ilustra esta información, en la que Feijóo y Barrachina preparan una paella junto a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, el presidente del PP Provincia de Valencia, Vicente Mompó, la vicepresidenta, Reme Mazzolari, y el diputado nacional y ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Junto a ellos, también ha asistido el presidente del PP Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El Día de las Paellas de las Fiestas de Sant Pere (San Pedro) en Castellón ha congregado a más de 8.000 personas en el paseo de Buenavista.

Alberto Núñez Feijóo y Marta Barrachina han participado antes en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, que se ha celebrado en Castellón. En ese marco, Feijóo ha anunciado que, cuando sea presidente del Gobierno de España, la Comunidad Valenciana tendrá un presidente del Gobierno «comprometido» con la autonomía y con los valencianos. Y ha mostrado a lo largo de su alocución una enorme empatía con este territorio, todo lo contrario que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que apenas lo ha pisado dos veces desde la DANA.

Tras ese acto, Barrachina ha compartido con Feijóo las paellas del Grao. Un evento en que, como se ve en la imagen, Feijóo se ha atrevido incluso a mover el arroz, acompañado por la presidenta del PP de la provincia de Castellón.

Las paellas del Grao son un evento multitudinario que se celebra con motivo de las Fiestas de Sant Pere (San Pedro). Y congregan en el paseo de Buenavista a una enorme cantidad de personas. En ese marco, Marta Barrachina ha destacado que Castellón «es un hogar para todo el mundo». Y ha puesto en valor que «la unión y la convivencia que toman las calles y que son ejemplo patente de que esta tierra constituye puentes para crear futuro. El que merece la provincia de Castellón y por el que trabajamos todos los días».

Marta Barrachina es la primera mujer que preside la Diputación de Castellón en los más de 200 años de historia de la institución. Es, también, la alcaldesa de Vall d’Alba, un pequeño municipio de 3.218 habitantes ubicado en la comarca de la Plana Alta, en Castellón. Y, en esta legislatura, ha sido una dirigente política muy reivindicativa en defensa de la provincia de Castellón y sus municipios frente a los recortes y el abandono del Gobierno del socialista Pedro Sánchez a la provincia.

Este viernes, en la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, en el Auditorio de Castellón, Marta Barrachina ha reclamado «menos Sánchez y más Feijóo», porque, tal como ha destacado: «Eso es lo que necesita España». Un presidente «que vuelva a recordar a los españoles todo lo que somos capaces de construir juntos».