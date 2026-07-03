Feijóo se propone ser un presidente «comprometido» con los valencianos frente al abandono de Sánchez

El presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en Castellón que cuando él se convierta en presidente del Gobierno de España, la Comunidad Valenciana tendrá un presidente del Gobierno «comprometido» con la autonomía y con los valencianos.

El compromiso adquirido por Feijóo este viernes en Castellón supone toda una declaración de intenciones frente al abandono de este territorio por parte del actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Especialmente, desde la DANA del 29 de octubre de 2024.

De hecho, Sánchez solo ha regresado una vez a Valencia desde aquella fatídica fecha. Pero, además, a ello se suma que su gobierno mantiene a la Comunidad Valenciana como la más infrafinanciada de España y a una de sus provincias, la de Alicante, como la última en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sánchez sigue, además, sin pagar la deuda de 4.000 millones de euros en materia de dependencia que mantiene con la Generalitat ni la de 1.000 millones por los desplazados en la sanidad, entre otras cuestiones.

Frente a ello, Alberto Núñez Feijóo ha ensalzado la labor de la Generalitat Valenciana tras la DANA y ha destacado cómo «ha sido capaz de volver a ponerse de pie. Y, además, de hacerlo sola». Precisamente «por eso», el líder del PP, dirigiéndose a Juanfran Pérez Llorca, le ha asegurado que «no vas a necesitar que haya un ministro de la Comunidad Valenciana en el Gobierno; lo que vas a tener es a un presidente del Gobierno comprometido con la Comunidad Valenciana». Algo que, según ha destacado también Feijóo, es «mucho más importante que tener un ministro entre otros».

El líder popular no solo ha marcado diferencia con Sánchez en esa cuestión, sino que también ha dejado muy claro que él sí ha vivido el pálpito, los problemas y la situación de este territorio tras la riada: «He sufrido con ella y conozco sus problemas porque los he vivido». De hecho, ha subrayado, en referencia a esos problemas desde la DANA, que han sido «de más de un año y medio» y que «todavía no están cicatrizados».

En una clara y directa referencia a Pedro Sánchez, Feijóo ha destacado que «han sido problemas de abandono, de soberbia, de desfachatez, de no volver por aquí, de no poner un euro en las competencias de la Generalitat para reconstruir lo destruido».

Frente a esa inacción y abandono de Sánchez, Feijóo ha destacado que el Gobierno de España, en referencia a cuando él sea presidente, «estará con la Comunidad Valenciana. No para darle lo que no merece, sino para reponer lo que ya tenía y construir sobre ella uno de los motores económicos y sociales más importantes de España».

Feijóo se ha manifestado así en el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, que ha tenido como escenario Castellón y que ha concluido a mediodía de este viernes, con el compromiso, también, por parte de Feijóo de que cuando él sea presidente del Gobierno, su Ejecutivo acometerá la modernización de las diputaciones. Una asignatura pendiente desde hace casi 50 años. En concreto, desde la Constitución de 1978.

Feijó ha adelantado que esa reforma de las diputaciones se llevará a cabo con los ayuntamientos y que concretará la utilidad de esas administraciones, sobre todo, en tres cuestiones: impulsar el estatuto básico para los municipios de menor población; más control y legalidad por la falta de secretarios, interventores y tesoreros para ajustar las decisiones al principio de legalidad.; y financiación.