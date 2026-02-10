Feijóo ante los principales empresarios valencianos: «Necesitamos que las urnas manden»

El presidente y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes en Valencia de que estamos «ante una situación de enorme decadencia» y ha avisado que «en este momento, más que nunca», necesitamos que «las urnas hablen y manden, que se elija un Gobierno y que ese Gobierno se comprometa a un proyecto de cambio y volver otra vez a hablar de las cosas importantes».

Así se ha expresado el líder de los populares en su intervención en la asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrada este martes en el Roig Arena, en Valencia. Una asamblea que ha sido clausurada por el actual presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

AVE es asociación de referencia de los empresarios valencianos. Cuenta con 200 asociados, que dan empleo de forma directa o indirecta a más de 340.000 personas. La facturación anual de esos 200 asociados supone el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana. Su presidente es Vicente Boluda. y, entre sus miembros cuenta, por ejemplo, con el propiteario de Mercadona, Juan Roig.

En ese contexto, Feijóo ha defendido que lo que necesita España es «menos Boletín Oficial del Estado (BOE) y más PIB», y también, «menos papeleo y más empleo de calidad y menos trámites y más prosperidad». El líder del PP ha explicado que lo que necesita España es «saber que uno de los hitos actuales de un país es saber las empresas que tiene». Y ha destacado que los empresarios «no son enemigos del país». A este respecto, ha agregado que «no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin directivos y empresarios».

Feijóo ha defendido pactar un plan de competitividad de la economía española en el que se diga «lo que está mal y lo que está bien» y en el que se concrete «lo que falta y lo que sobra», porque según ha destacado: «El objetivo es crear riqueza para repartirla. No se trata de repartir pobreza, se trata de repartir riqueza».

Hay que recordar que hace poco más de un año, el propio Feijóo visitó Valencia y tomó el liderazgo tras la crisis generada que entonces había generado la DANA. Frente a la inacción del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez, Feijóo presentó el Plan Valencia que era una iniciativa de los populares para impulsar la reconstrucción de la provincia de Valencia y la Comunidad Valenciana después de la riada. El Plan Valencia preveía una inversión de 12.000 millones de euros en 10 años, que generará 30.000 millones de euros en PIB directo, creará 450.000 empleos en la próxima década y tendrá un retorno fiscal de 7.500 millones de euros.