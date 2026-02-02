Feijóo desenmascara a Sánchez en la comisión de la DANA: «Fue una emergencia nacional de libro»

El presidente nacional y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro este lunes, en su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados, que fue «una emergencia nacional de libro». Y ha recordado que «quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del Gobierno», en una referencia directa a Pedro Sánchez.

Feijóo comparece ante la comisión de la DANA del Congreso tras haber declarado también hace algunas semanas en calidad de testigo ante la juez que instruye el caso de la riada. El líder popular siempre ha mostrado su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido el día de la catástrofe. En tanto, que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha rechazado acudir a la comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre este mismo suceso, y sólo comparecerá en último lugar ante la de Congreso.

Feijóo ha señalado la responsabilidad de Sánchez a la hora de declarar la emergencia nacional, por vez primera en su comparecencia, a preguntas de la diputada Águeda Micó, que inició la legislatura con Compromís, como parte de la coalición Sumar, y que en la actualidad pertenece al Grupo Mixto en el Congreso.

En concreto, Alberto Núñez Feijóo ha destacado que «todo el mundo sabe» cuál es su opinión. Y, a este respecto, ha añadido, que la riada de Valencia fue «una emergencia nacional de libro». Y que «quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del Gobierno».

También, ha revelado que él dijo a Mazón que «estábamos ante una emergencia nacional». Y que el Gobierno de Pedro Sánchez «se inhibió de sus responsabilidades». A este respecto, se ha dirigido directamente a Micó: «Debería usted preguntarle a otro líder político», en referencia a Sánchez, «por qué no ejerció sus responsabilidades. Y no a mí que no las tengo». Luego, ha continuado manifestado que «debería» llevar a esa comisión de investigación en la que él comparece a Sánchez. «Lo que pasa es que probablemente no lo quiera usted traer», ha reprochado a Micó.

Además, el líder del PP ha criticado que el mismo día de la tragedia se celebrara un pleno «lamentable» en el Congreso, para la elección de los consejeros de Radio Televisión Española (RTVE), que no se suspendió a pesar de la riada.

Feijóo se ha manifestado en ese mismo sentido, también, a preguntas de la representante del Partido Nacionalista Vasco, Idoia Sagastizábal. A quien además ha señalado que él no tiene nada que ocultar, en referencia a los 23 mensajes que dirigió al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. «Yo estoy aquí porque he mantenido todos mis mensajes. No he borrado ninguno. No he cambiado el móvil para intentar borrar mis mensajes. Hay algunos dirigentes políticos que han borrado sus mensajes. Yo, no. No tengo nada que ocultar». Y ha agregado que sus mensajes «están a disposición de los jueces y de ustedes».

También, ha dejado claro Feijóo a Sagastizábal que en la Comunidad Valenciana se adoptaron responsabilidades. Y ha recordado la destitución de la consejera de Emergencias, frente a lo acaecido tras la reciente tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, con 47 fallecidos, en referencia a la cual ha mostrado su extrañeza porque los grupos políticos que apoyan al Gobierno de Sánchez no hayan reclamado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.