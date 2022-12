Feijóo se da un baño de masas en Valencia: «Sánchez está emprendiendo su propio ‘procés’»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto de los socialistas «y no sanchistas» que tienen su voto «secuestrado» por las decisiones del Gobierno en contra del programa electoral del PSOE, además de advertir que «Pedro Sánchez está emprendiendo su propio procés». «Si nos unimos los que hemos mantenido este país unido durante 44 años, vamos a ganar 8.000 mociones de censura en cada uno de los ayuntamientos. Vamos a ganar mociones de censura en todas las comunidades autónomas, vamos a votar en miles de urnas y no en una urna en el Congreso», ha augurado.

Feijóo ha dicho que «estamos aquí para abrirle las puertas de par a todos los españoles que aman nuestro país. A todos, voten a quién a voten». En su diagnóstico el presidente del PP ha afirmado: «Sabemos que la realidad de nuestro país ha empeorado», porque «el Gobierno en apenas 3 meses ha tomado más decisiones en contra de la integridad territorial que ningún gobierno de España en 44 años de democracia». Y ha marcado como obligación de los populares: «Defender los principios de convivencia, defender a aquellos que murieron por el transición española y la Constitución española» Y defender, también «que un condenado no puede escribir el Código Penal si no es para cumplir las penas por las que fue condenado por sentencia firme en el Tribunal Supremo».

Además, ha dicho que «estamos para garantizar que los tribunales en España son independientes del poder político, que los políticos no nos podemos condonar a nosotros mismos nuestros delitos. Que algo que lleva 500 años existiendo no va a dejar de existir porque un conjunto de políticos intenten desunir lo que lleva unido durante siglos».

El líder popular ha elevado sus criticas a la gestión de Sánchez y ha afirmado también:»Hasta los socialistas saben que este es el peor gobierno de la historia democrática de España. Y, por eso, España no sólo necesita un gobierno mejor, que eso es fácil. Lo que necesita España es un buen gobierno». Ha destacado, además, que los 3 requisitos que debe cumplir un buen gobierno son «preocuparse por los problemas de la gente, decir la verdad y servir a las instituciones y no ocuparlas».

Feijóo ha sostenido que en este momento, «las minorías tienen el bolígrafo para escribir el Código Penal de las mayorías» y ha advertido que «cuando además de ser minorías son personas condenadas por el Tribunal Supremo y le damos el bolígrafo para tachar los delitos que han cometido, para abaratar los que puedan cometer y para decir que hay 2 clases de corrupción: la buena, la que hace el Partido Socialista y la mala, entonces, son palabras mayores» y ha acusado a Sánchez de estar legislando «para defender a personas concretas y esto es incompatible con una democracia».

Malversación

En referencia directa a la reforma de la malversación, Feijóo ha dicho: «Cuando un político coge dinero de la caja para delinquir y borra el delito que ha cometido y disminuyen las penas de la malversación porque ya las ha cumplido, automáticamente, entramos en un escenario desconocido». «La malversación -ha proseguido- es corrupción y la malversación de fondos públicos es la peor corrupción que puede hacer un político».

«Intentar cambiar las normas en beneficios de los socios o de un partido es corromper las instituciones», ha agregado. Por ello, ha dicho que «estamos aquí para defenderos de los políticos, del Gobierno y de sus socios». También ha criticado que un Gobierno «que dice ser feminista y que ha desprotegido a todas las mujeres de España».

‘Ley del sólo sí es sí’

Respecto a ley sólo sí es sí, Feijóo ha mantenido que «ya sé que el Consejo de Ministros parece un reality show, un gran culebrón, pero el problema es de esas mujeres que han dado un paso atrás en la protección de sus derechos, viendo como personas condenadas por sentencia firme, con penas privativas de libertad, ven disminuidas sus penas y algunas de ellas, excarceladas».

«¿Qué más tiene que pasar -se ha preguntado Feijóo- para aceptar que se han equivocado, que tienen que rectificar?». El líder del PP ha sostenido que un buen gobierno es «aquel que sirve a las instituciones y el que no se apodera de ellas. Sánchez ha emprendido su propio procés. Ha intentado, y está a punto de conseguirlo, controlar todas las instituciones. No distingue entre el Estado y el propio Gobierno».

Voto «secuestrado»

A continuación, Feijóo se ha dirigido a los «millones» de españoles que votaron a Sánchez «de buena fé y que ahora les ha traicionado. A ellos, les digo que les ha secuestrado su voto, que no le han votado para hacer lo que hizo, sino que le han votado para hacer lo que dijo. Y cuando lo que dices y lo que haces no coincide hay un secuestro del voto democrático de los socialistas en España». Y en ese punto ha hecho un llamamiento a los socialistas: «Venimos a decir a los socialistas que se unan con nosotros, no a los sanchistas. Esos, ya sabemos que no tienen remedio. Pero a los socialistas sí», porque «hay mucho socialista que ha defendido la Constitución, que ha defendido y ha hecho y es protagonista con otros de la transición».

Las propuestas Feijóo ha concluido diciendo que el modelo del PP es rebajar el IVA de los productos básicos, «y no rebajar las penas por el delito de malversación», rebajar el impuesto de la renta «a las personas de rentas bajas y no eliminar el delito de sedición», hacer que crezca la economía y sacar al país de la crisis. Se ha comprometido a devolver la economía a la senda del crecimiento, a resolver el problema de la financiación autonómica, a devolver el pacto nacional del agua «y hablar del agua como política de Estado», de conectar las ciudades valencianas por AVE y de solucionar el problema de la Sanidad Pública «que es prioritaria para el Gobierno del Partido Popular».

Finalmente ha asegurado que «si unimos esa gran centralidad, vamos a hacer 8.000 mociones de censura en cada uno de los ayuntamientos, vamos a hacer mociones de censura en todas las comunidades autonomías. Y no vamos a votar en una urna en el Congreso, vamos vamos a votar en miles y miles de urnas. y no van a tener derecho sólo a votar 350 diputados: van a votar millones de españoles, para cambiar el Gobierno. Eso es la democracia, cambiar el Gobierno votando».