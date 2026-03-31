Neymar se deshace en elogios hacia Mbappé: «No falla delante de la portería…»

Neymar es una de las estrellas de las que no se sabe si estará en este Mundial. El brasileño no fue convocado por Carlo Ancelotti en el último parón de selecciones antes de la Copa del Mundo. Una decisión que no le gustó, pero que no le impidió seguir a Brasil para apoyarle en las pruebas antes de ir a Estados Unidos y, por ello, no le quedó más remedio que ver cómo Kylian Mbappé superó a la pentacampeona del mundo.

Lo mostró a todo el mundo en su propio canal de YouTube, donde subió un vídeo de cómo es su vida junto con su familia y amigos para mostrar cómo es de dura la vida de una persona como él, donde los focos siempre están puestos en él. «Tengo los mismos sentimientos que cualquiera. También sufro, tengo dolor, me despierto de mal humor, lloro, me río…¿Por qué no puedo hacer cosas normales?», expresó.

Cuando mostró sus reacciones del amistoso del pasado jueves entre Brasil y Francia, tuvo que sufrir el golazo de Mbappé a Ederson después de una carrera al espacio que resolvió con una vaselina para mandarla al fondo de la red. Brasil perdió, pero Neymar reconoció que el jugador del Real Madrid está a otro nivel: «Él nunca falla delante de la portería», comentó. Brasil jugará un amistoso este miércoles ante Croacia para que Carletto perfile cuáles serán aquellos que irán con Brasil en la lista final. Neymar, entre lesiones, tendrá complicada su cuarto Mundial, pero no pierde la fe en que termine convenciendo al italiano. «Tienen que jugar al contragolpe», confesó.

La réaction de Neymar sur le but de Mbappé face au Brésil : pic.twitter.com/uKKkcm72Ib — 7MBAPPINHO⚡️ (@7Kyks93) March 30, 2026

Días antes, Mbappé admitió que Neymar es alguien que debe estar 100% en la Copa del Mundo: «Neymar es Neymar. El Mundial es para las estrellas mundiales, y él estará allí. No me puedo imaginar un Mundial sin Ney, pero no voy a ir en contra de Ancelotti. ¡Estoy seguro de que Ney se preparará!», comentó. Ambos compartieron vestuario en el PSG de 2017 a 2023, donde formaron tridente con Leo Messi en busca de la ansiada Champions. No terminó llegando y Mbappé y Neymar separaron sus caminos. Uno al Al-Hilal y otro al Real Madrid.