Mbappé se pone en el mercado

Kylian Mbappé está en el mercado. Sí, así, como leen. Eso sí, que no se asusten los madridistas, ya que el mercado del francés no está relacionado con otro club, sino con la posibilidad de acabar su vinculación con Nike para comenzar una nueva aventura con otra marca deportiva. El francés está en plenas negociaciones con la multinacional norteamericana, con la que lleva vinculado desde los 8 años. No obstante, en estos momentos, la posibilidad de que cambie de aires no es descabellada.

El contrato que vincula a Mbappé con Nike expira este verano y, aunque las negociaciones siguen abiertas, sí es cierto que lo que pide el jugador y lo que está dispuesto a ofrecer la marca americana están muy alejados. En ese escenario es donde aparece la opción de cambiar de aires y otras marcas importantes dispuestas a tirar la casa por la ventana, como Under Armour o, especialmente, Adidas, que podría hacer un fichaje de relumbrón con un jugador que milita en el Real Madrid, club históricamente ligado a la marca alemana.

El Real Madrid, loco por el cambio

En el Real Madrid se vería con muy buenos ojos este cambio, ya que el club viste Adidas, mientras que Mbappé está vinculado a Nike, una situación que limita tanto las vías de ingresos como el contenido y la libertad a la hora de generar campañas conjuntas. Lo mismo pasa con otros futbolistas como Vinicius, mientras que Jude Bellingham sí está vinculado a Adidas.

Con ese movimiento, se abriría un abanico publicitario más que interesante para el Real Madrid: más colaboraciones, colecciones especiales y un incremento claro de su presencia en campañas. En definitiva, desaparecería esa negociación constante por cada espacio comercial y todo fluiría mucho más dentro del propio club.

Un camino juntos

La relación entre Kylian Mbappé y Nike viene de mucho antes de que el francés se convirtiera en una estrella mundial. La marca empezó a apoyarle en 2006, cuando apenas tenía ocho años, después de detectarlo en la academia de Bondy, donde entrenaba a las órdenes de su padre, Wilfried. Desde entonces, en Nike vieron claro que estaban ante un talento diferente.

En los primeros años, Mbappé no percibía un salario como tal. Nike le proporcionaba equipación, botas exclusivas y cubría sus gastos en campus de entrenamiento. Todo cambió a los 14 años, cuando firmó su primer contrato comercial.

Su explosión definitiva llegó poco después. Con 18 años, tras irrumpir en la Champions siendo jugador del Mónaco, renovó con Nike en un momento en el que Adidas ya intentaba convencerle con una oferta cercana a los cinco millones de euros anuales. Los norteamericanos respondieron igualando las condiciones para retenerle.

A partir de ahí, su figura no dejó de crecer. Se convirtió en el jugador más joven en tener unas botas personalizadas propias -las Hypervenom 3- y, poco después, lanzó una línea con guiños a sus orígenes en Bondy, incluyendo el número 93 en el diseño. Para entonces, ya era una de las grandes caras de la marca, al nivel de Cristiano Ronaldo.

En 2019 llegó una nueva renovación. Desde entonces, Mbappé percibe alrededor de 14 millones de euros anuales, una cifra que, según algunas informaciones, puede alcanzar los 16. Durante ese tiempo, Adidas ha seguido insistiendo con ofertas incluso más altas, aunque sin éxito. Veremos cómo finaliza esta nueva intentona.