Neymar rabia contra Ancelotti tras quedarse fuera de la selección de Brasil: «No puedo dejarlo pasar»

Neymar ha estallado contra Carlo Ancelotti después de quedarse fuera de la convocatoria de la selección de Brasil. El delantero del Santos no estará para los partidos amistosos contra Francia y Croacia, las dos últimas pruebas antes del Mundial. Una decisión del técnico italiano que lo deja casi fuera de la lista definitiva, algo que no le ha gustado nada y que no ha dudado en mostrar su enfado públicamente.

Las opciones de haber dado la sorpresa habían ganado papeletas con la lesión grave de Rodrygo Goes con el Real Madrid. Sin embargo, Ancelotti optó por la vuelta de Endrick, además de otros conocidos como Raphinha y Vinicius Junior. Sin embargo, el italiano no quiso mojarse para descartar a Neymar definitivamente: «Neymar puede estar en la Copa del Mundo. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones. La lista final será otra historia; él tiene que seguir trabajando y sumando minutos para llegar en un estado físico óptimo», explicó en rueda de prensa.

Unas palabras que molestaron a Neymar, que aprovechó sus días de descanso para acudir a la Kings League brasileña. Allí destacó su enfado con Ancelotti: «Voy a decirlo porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. La concentración continúa. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda la convocatoria final», puntualizó el delantero.

Las lesiones han mermado el rendimiento de Neymar estos últimos meses. A finales de 2025 sufrió un desgarro en el menisco de su rodilla izquierda y tuvo que pasar por cirugía. Aunque volvió en febrero de su recuperación, las molestias físicas le han impedido pelear un puesto con Brasil a corto plazo. Neymar ha sido el líder en las últimas Copas del Mundo desde 2014. Tres mundiales después, Brasil podría quedarse sin su mayor estrella desde hace más de una década.