La vida interna en el vestuario de un equipo de élite con tanta estrella junta como el Paris Saint-Germain (PSG) está llena de anécdotas, y una reciente revelación ha puesto el foco en una de las costumbres más insólitas del astro brasileño Neymar Jr. Un ex compañero suyo en el club parisino ha desvelado un hábito muy particular y escatológico que el astro mantenía en el día a día.

La historia se dio a conocer a través del ex portero del PSG, Alexandre Letellier, quien compartió equipo con el paulista durante tres años (2020-2023). Letellier reveló que el diez tenía una peculiaridad a la hora de usar el baño que sorprendía a todos los miembros de la plantilla: “Neymar nunca cerraba la puerta”.

¿Por qué el brasileño hacía esto?

Según el relato del ex guardameta, el delantero brasilero padece claustrofobia o, al menos, un fuerte malestar al encontrarse encerrado en espacios pequeños. Esta fobia lo llevaba a realizar sus necesidades fisiológicas con la puerta del servicio completamente abierta, un hecho que se convirtió en una estampa habitual para sus compañeros.

Letellier, en un tono de humor y sorpresa, rememoró el momento en que se encontró a la estrella brasileña en esta situación. La escena era tan inesperada como chocante: «Lo vi haciendo sus necesidades, pero con la puerta abierta». La justificación era siempre la misma: se sentía «más cómodo» y menos agobiado si la puerta permanecía abierta, permitiendo el contacto visual con el exterior y aliviando su sensación de encierro.

Esta anécdota, que va más allá de lo meramente deportivo, ofrece una curiosa perspectiva sobre la personalidad y las manías personales de uno de los jugadores más mediáticos del planeta. El ex compañero explicó que, al principio, el hecho resultaba extraño, pero que con el tiempo se convirtió en una de las muchas peculiaridades que definían la convivencia diaria con el jugador en el vestuario del PSG.