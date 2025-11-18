Máxima preocupación en el Barça: Lamine se está Neymarizando

Eduardo Inda regresó por todo lo alto al plató de El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tenía su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO recibió una calurosa bienvenida por parte de Josep Pedrerol y de los tertulianos mientras desvelaba una exclusiva sobre el Barcelona y Lamine Yamal, ya que a la entidad azulgrana le está empezando a preocupar bastante las actitudes del joven futbolista de Rocafonda.

«Me encanta Lamine Yamal. Va a ser importantísimo en el Mundial y nos va a ayudar a ganarlo», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «En el Barça hay un poco de preocupación con él porque consideran que se está Neymarizando», añadió el director de OKDIARIO desvelando la primicia ante la atenta mirada de todos los contertulios que estaban en el programa.

«No les gusta que Lamine Yamal tenga de mito o de espejo en el que mirarse a Neymar y que imite mucha de las cosas que hacía el brasileño cuando estaba en el Barcelona», explicó Eduardo Inda. «Le piden que imite a Messi, que lo ha ganado todo, que es de los mejores de la historia y que es ejemplar», continuó diciendo en su exclusiva el director de OKDIARIO. «No ha gustado en el club que haya pasado 10 días en Río con Neymar el pasado verano», agregó.

«Lamine Yamal tiene una ventaja, que es musulmán y no bebe, además de otras costumbres que le pueden ayudar en su carrera», dijo Eduardo Inda en el programa que presenta Josep Pedrerol. «Le insisten desde la cúpula que imite a Messi y no a Neymar, como una antítesis positiva», concluyó el director de OKDIARIO en el espacio deportivo que se emite en Mega.

A nadie se le escapa que Lamine Yamal es el futuro del Barcelona. El joven futbolista de Mataró irrumpió hace dos años en la primera plantilla de los azulgranas y cada semana ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta, habiéndolo demostrado con la camiseta del cuadro azulgrana y también con la selección española, con los que ya ha conseguido bastantes títulos de la talla de la Liga o de la Eurocopa.

Ahora, los retos más inmediatos de Lamine Yamal son la Champions League con el Barcelona y el Mundial 2026 con la selección española. Pero, antes de centrarse en ser importante en estos torneos va a tener que superar esa pubalgia que le ha perseguido durante este inicio de temporada y que le ha hecho perderse bastantes partidos del conjunto azulgrana, pero también los últimos compromisos de la España de Luis de la Fuente.

Pero lo que realmente esperan en el Barcelona es que se centre únicamente en el fútbol, ya que consideran que está teniendo unas actitudes más parecidas a las que ha tenido Neymar durante su carrera. El brasileño siempre ha compaginado el deporte rey con una vida social que giraba en torno a las fiestas -como la del cumpleaños de su hermana- o a una desconexión que, en ocasiones, podía verse como poco profesional.

Este tipo de cosas son las que hacen que en Can Barça esperan que ese no sea el camino que opte por coger un Lamine Yamal que ya ha sido noticia por sus relaciones amorosas, por la famosa fiesta de cumpleaños que montó un día antes de iniciar la pretemporada o su participación y declaraciones polémicas en la Kings League.