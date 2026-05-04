Violenta pelea de ucranianos en Palma: botellas de cristal, brechas en la cabeza y tres detenidos

Pánico en la localidad palmesana del Portitxol. La Policía Nacional y la Policía Local de Palma detuvo este pasado sábado a tres hombres de origen ucraniano por protagonizar una violenta pelea en plena calle con botellas de cristal. Todos los implicados sufrieron heridas de diversa consideración.

Los hechos ocurrieron por la mañana, a plena luz del día, cuando varios vecinos alertaron a los agentes de que tres varones se estaban agrediendo en la vía pública. Así, los locales acudieron al lugar con suma celeridad y localizaron rápidamente a los implicados. Además, también acudió una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional para prestar ayuda.

Una vez que estuvieron ambos cuerpos policiales con los tres hombres, observaron que ninguno de ellos hablaba castellano, pero que presentaban heridas de gravedad ya que se habrían golpeado violentamente con botellas de cristal entre ellos.

Uno de ellos, el más grave, tenía una brecha en la cabeza por la que sangraba abundantemente. Ante esto, los servicios sanitarios tuvieron que atenderle in situ para taponar la hemorragia. Otro de los heridos tenía una brecha en el labio que podría precisar de puntos de sutura. Por ello, tuvieron que trasladarle a un centro hospitalario. Por su parte, el tercer varón tenía heridas en el nudillo por, presuntamente, haber golpeado a los otras dos personas.

Además del testigo, un familiar de uno de los presuntos autores se presentó en la zona cuando estaban los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Este afirmó a los policías haber visto la pelea entre ellos y dijo que habían llegado el día anterior en avión a la isla y que no estaban alojados en ningún hotel, ni habían traído pertenencias.

Tras esto, los tres varones fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de lesiones.