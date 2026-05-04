Un joven drogado siembra el caos en Palma: toreaba a los coches y les tiraba piedras

Escena surrealista la que se vivió este pasado sábado en el barrio palmesano del Coll d’en Rabassa. Un joven que iba bajo los efectos de las drogas sembró el pánico en la calle Cardenal Rossell al atacar a los vehículos que pasaban por la vía lanzándoles piedras y tratando de romper retrovisores con suma violencia.

Los hechos ocurrieron a media mañana, a plena luz del día, cuando el individuo empezó a mantener una actitud chulesca y altiva a pesar de la dificultad que tenía para mantenerse en pie. En un primer momento, empezó a torear a los vehículos con su chaqueta.

Sin embargo, no contento con eso, decidió ir a más. En un momento dado, se vendó los ojos con sus prendas de vestir y volvió a torear a los turismos, todo ello mientras le costaba mantener la verticalidad.

Lo peor llegó cuando el joven empezó a coger piedras del suelo y las lanzó a los coches. Además, también procedió a dar patadas a los retrovisores y la carrocería de los vehículos que pasaban, provocando el enfado de muchos conductores que, presos de la rabia, estuvieron a punto de atropellarle y otros incluso de partirle la cara directamente.

Ante esta situación, un trabajador de la empresa municipal Emaya que se encontraba por la zona trató de mediar, y con muy buen criterio, decidió llevárselo hasta la acera mientras se llamaba a la Policía Local de Palma y a una ambulancia del SAMU 061.

Tal y como se pueden ver en las imágenes que ofrece OKBALEARES, el varón acabó tendido en el suelo visiblemente afectado por todas las sustancias estupefacientes que había consumido durante el día.

En cuestión de pocos minutos llegó a la calle Cardenal Rossell una patrulla de la Policía, que junto a ambulancia, lo trataron de calmar y se lo llevaron.