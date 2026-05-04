Un hombre borracho discute con su amiga en Mallorca y la termina violando: «¡Eres una puta barata!»

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este miércoles 6 de mayo para juzgar una brutal violación ocurrida en 2021 en el municipio mallorquín de Capdepera. Un hombre que iba bajo los efectos del alcohol mantuvo una fuerte discusión con su amiga la terminó violando en su casa al tiempo que le gritaba obscenidades como «¡eres una puta barata!».

Los hechos sucedieron concretamente en la tarde del 11 de febrero del año 2021. El acusado y la víctima, que en aquel momento mantenían una relación de amistad, estaban paseando por la calle. Sin embargo, empezaron a mantener una fuerte discusión que con el paso de los minutos fue yendo a más, según expone el escrito de acusación.

En un momento dado, el procesado le propinó un empujón a su amiga y la agarró del cuello y del cabello. Luego, a pesar de estos primeros golpes, ambos se dirigieron hasta la casa del hombre, donde se produjo la violación.

Una vez llegado al inmueble, el varón la volvió a agredir, la lanzó contra el sofá del salón y posteriormente la violó. Pese a que ella le imploraba que parara, él hizo caso omiso y continuó con su comportamiento. Además, mientras la estaba violando, le propinaba puñetazos en la cara y le soltaba frases como «¡eres una puta barata!».

La víctima, lejos de quedarse bloqueada, intentó defenderse de su agresor y le lanzó una papelea que tenía a mano. Sin embargo, él respondió al ataque con reiteradas patadas y la volvió a violar.

El barullo y los gritos de la mujer fueron escuchados por varios vecinos de la localidad, quienes alertaron a la Policía Local de Capdepera de que algo estaba ocurriendo en el interior de la casa. Con suma rapidez, varios agentes se personaron hasta la vivienda y arrestaron al hombre.

Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer sufrió consecuencias psicológicas como ansiedad y temor, así como varias policontusiones con hematomas por los golpes recibidos en algunas partes del cuerpo.

Ahora, cinco años después, el caso llega a juicio. La Fiscalía solicita para el hombre un total de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de unos 1.000 euros a la víctima por ser el supuesto autor de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público considera que concurre la circunstancia atenuante de intoxicación etílica, dado que durante los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol y su inteligencia y su voluntad se encontraban afectadas.

El juicio arrancará este miércoles a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.