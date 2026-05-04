Un ruso prende fuego a su propia casa de Palma para intentar quemar viva a su inquilina

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este lunes 4 de mayo a un hombre de 50 años y de nacionalidad rusa por intentar quemar viva a su inquilina. El hombre se enfrenta a ocho años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y otro de tentativa de incendio.

Los hechos se remontan a las 11:30 horas del pasado 2 de agosto de 2025, cuando el acusado se dirigió al domicilio que era de su propiedad, ubicado en Palma, y que tenía arrendado por habitaciones a varias personas, según el escrito de acusación.

Una vez dentro del inmueble, roció toda la vivienda con cuatro litros de líquido inflamable. Sin embargo, su ataque se centró en una de las inquilinas, que en ese momento se encontraba durmiendo. De esta manera, el individuo cogió un mechero y trató de quemarla viva por motivos que se desconocen.

Por suerte, la mujer despertó y, lejos de dejarse dominar por el miedo, comenzó a forcejear con el agresor hasta consiguió huir del lugar a la carrera. En el momento de los hechos también se encontraban en la casa el resto de moradores, pero no sufrieron ningún tipo de daños.

Como consecuencia de todos estos hechos, la víctima sufrió un eritema en ambos ojos, además de una conjuntivitis y varias heridas por diferentes partes del cuerpo, según el escrito del fiscal.

El caso llega hoy a los tribunales de Baleares, en un juicio en el que el Ministerio Público solicitará para el procesado un total de ocho años de cárcel, el pago de una indemnización de más de 3.000 euros a la víctima por los perjuicios causados y una orden de alejamiento de 500 metros sobre la mujer.

El juicio se celebrará este lunes a partir de las 09:45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.