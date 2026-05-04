Borja Sémper se reincorpora al Comité de Dirección del PP tras superar un cáncer

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha reincorporado este lunes al Comité de Dirección del partido tras superar un cáncer que le ha mantenido apartado de la política durante los últimos 10 meses. El político vuelve así a la primera línea de actividad tras anunciar el pasado julio un retiro temporal para tratar la enfermedad.

Fue el pasado 14 de julio cuando Sémper anunció que se veía obligado a reducir sus tareas políticas tras habersele detectado un tumor cancerígeno en el páncreas que necesitaba de tratamiento médico.

El pasado 8 de diciembre, Sémper anunció que ya había terminado las sesiones de quimioterapia contra el cáncer de páncreas y, en enero de este año, ya se le pudo ver en una reunión del comité del partido, aunque no se reincorporó entonces porque todavía no había terminado parte del tratamiento. También se le vio algún día del verano pasado en el Congreso de los Diputados, ejerciendo sus funciones como portavoz del partido.

Es ahora cuando Sémper vuelve por fin a la actividad política retomando sus cargos como portavoz y vicesecretario de Cultura Partido Popular. Sin embargo, la rueda de prensa semanal de este lunes en Génova no la ofrecerá el propio Sémper sino que comparecerá el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo

El PP ha difundido este lunes unas fotografías en las que se ve a Sémper al lado del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y siendo ovacionado por los miembros del comité de dirección del partido. Se espera que la reincorporación de Sémper sea progresiva hasta que asuma sus cargos como portavoz nacional y vicesecretario de cultura del Partido Popular.