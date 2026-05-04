Ábalos defiende que su caso ya fue «juzgado hace tiempo» y que tiene una «condena clara»

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha denunciado este lunes en su declaración en el Tribunal Supremo que el caso por el que se le juzga es «completamente mediático» y tiene «condena clara». El que fuera también secretario de Organización del PSOE ha asegurado que productoras de televisión han pagado a «gente vulnerable» para «guionizarla», con el ejemplo de Claudia Montes, también conocida como Miss Asturias.

Ábalos se ha desvinculado de Claudia Montes, asegurando que no forma parte de su «entorno personal» en ningún caso. «Yo a esta mujer la he visto una vez que me pidió una foto en la calle, entrando a un acto político, y luego otra vez, en una ocasión, porque estaba haciendo un curso de formación y quiso venir aquí a decir lo contenta que estaba», ha asegurado el ex ministro de Transportes en el Supremo.

«No la he vuelto a ver en mi vida, no he tenido un roce de nada, ni nada», ha añadido sobre Montes. A continuación, Ábalos ha culpado a la «televisión» de «toda la miseria de este proceso» en el que, dice, las productoras están «pagando a gente vulnerable, guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir».

«Porque en este caso ya tendremos alguna oportunidad final, es un caso mediático juzgado hace tiempo, con condena clara», ha añadido como respuesta al interrogatorio del fiscal, Alejandro Luzón, en el que ha negado todas las acusaciones en su contra, como la contratación irregular de su ex pareja, Jésica Rodríguez, con la que ha reconocido haber tenido una «relación extramarital», y de Claudia Montes en empresas públicas.

Ábalos ha negado haber intervenido de alguna forma para que Ineco, Tragsatec o LogiRail -filial de Renfe- contratasen a estas dos mujeres, y ha subrayado que nunca supo que Jésica Rodríguez no fuese a trabajar. Él pensaba que trabajaba y hay mensajes que acreditan que habló con sus compañeros para saber cómo se hacían los fichajes.

En referencia a Claudia Montes, el ex ministro de Transportes ha explicado que la mujer le contactó a través de las redes sociales, en concreto de Instagram, y le transmitió que estaba en una situación personal y económica complicada, pero no le pidió trabajo. Ábalos se ha justificado en que él no llevaba sus redes sociales y que, tras enterarse, se lo remitió a su ex asesor, Koldo García, aunque nunca ordenó que la contratasen en ningún sitio.

«Yo no hablé con nadie para que la contrataran», ha enfatizado Ábalos, y, además de negar que él enviase el currículum de Montes, ha precisado además que las subcontratas «no son empresas públicas».