Quién es Borja Sémper: biografía, edad, familia, trayectoria política y vida personal

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, retoma su agenda política después de casi 10 meses de baja por un cáncer. Sémper relevó en julio que padecía un tumor cancerígeno, pero subrayó que había sido detectado en un estadio primigenio y que la expectativa médica era de «curación».

El propio Sémper afirmó en diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento. Este jueves es el invitado de El Hormiguero.

¿Cuántos años tiene y de dónde es Borja Sémper?

Borja Sémper nació en Irún en 1976. Sémper desarrolló gran parte de su carrera política y personal allí. Actualmente reside en Madrid junto a su pareja, la actriz Bárbara Goenaga y su familia.

¿Qué estudios tiene Borja Sémper?

El portavoz del PP es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y experto en Gestión Pública mediante un título de posgrado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Realizó sus estudios universitarios en San Sebastián mientras iniciaba su trayectoria política.

¿Cuál es su trayectoria política?

Sémper se unió al PP a los 17 años en el País Vasco. Fue presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz del partido en el Parlamento vasco. En 2020 abandonó la política activa para trabajar en la empresa privada, alegando desencanto con la «política de trincheras». Tres años después, Alberto Núñez Feijóo lo recuperó para la dirección general del partido como una apuesta por un perfil moderado y centrista.

¿Quién es la pareja de Borja Sémper?

La pareja de Borja Sémper es la actriz Bárbara Goenaga desde finales de 2014. La actriz es conocida por series como Goenkale y numerosos trabajos en cine y televisión. Goenaga ha sido un apoyo fundamental para él, especialmente en su reciente proceso de cáncer.

¿Tiene hijos Borja Sémper?

La pareja tiene cuatro hijos: dos en común, Telmo y Eliot, nacidos en 2016 y 2018, y otros dos fruto de relaciones anteriores de cada uno. Sémper siempre ha reconocido que la paternidad le cambió la forma de entender el tiempo y las prioridades y define ser padre como «un ejercicio de generosidad y sacrificio».