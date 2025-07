Joaquín Prat a Borja Semper tras anunciar que tiene cáncer: «Suerte en este camino»

Desde Vamos a ver, Joaquín Prat ha tenido unas emotivas palabras para Borja Sémper, después de que el portavoz nacional del Partido Popular, hubiese anunciado este lunes en rueda de prensa que padece cáncer pero que el tumor ha sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la «expectativa médica es de curación». El programa de Telecinco se ha hecho eco de la noticia y presentador ha mandado un mensaje en directo al político del PP. Prat ha empezado recordando a «tantos cientos de miles de españoles que se tienen que enfrentar cada año a esta enfermedad». Joaquín ha continuado advirtiendo que «va a ser un tratamiento largo y duro» pero que «pronto esperemos que esté de vuelta en sus responsabilidades políticas con su mejor sonrisa y con ese talante y forma de ser que tanto le caracteriza».

El anuncio de Borja Sémper

Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que padece cáncer. Sémper, de 49 años, ha compartido de forma pública que «en una revisión rutinaria» se le detectó un tumor cancerígeno que implicará una reducción obligada en su actividad política y posiblemente, algún cambio físico. El diputado del PP comenzará un tratamiento médico para tratar la enfermedad.

El portavoz popular ha querido compartir la noticia a la finalización de la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper, también vicesecretario de Cultura de su formación, ha relatado que dentro de la «jodienda» que significa para él y para sus allegados el diagnóstico, las perspectivas médicas «son razonables, afortunadamente» y le invitan a centrarse en el tratamiento con esperanza y todo su «esfuerzo».

Sémper ha dicho que cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y su partido: «Me siento absolutamente arropado por mi familia, amigos y partido. Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar una recuperación y mi curación».

Además, el político ha querido advertir que : «Si me veis con algún cambio o me veis menos, es por esto. Esto me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos otros miles de españoles», ha analizado. «Veremos mi disponibilidad para seguir ejerciendo mi responsabilidad en función del tratamiento».

El mensaje de Joaquín Prat

