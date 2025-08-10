Isco Alarcón se fracturó el peroné y estará de baja entre tres y cuatro meses de baja. Después de una acción en un partido amistoso frente al Málaga, el mediocampista volvió a caer lesionado meses después de ser operado en la misma zona. Es por ello que Larrubia, jugador que provocó la baja del futbolista de 33 años, ha denunciado amenazas de muerte en las últimas horas.

A pesar de que ha pasado poco tiempo del duro desenlace, el futbolista boquerón rompió su silencio en redes sociales para explicar el infierno que ha vivido después de terminar el partido: «Estoy recibiendo muchos insultos, algunos muy dañinos, y creo que no me los merezco. Fue una acción fortuita en la que en ese momento llegaba rápido y toque balón limpio, pero Isco de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Después de la acción me preocupé por él, y también cuando el árbitro pitó el descanso. Aunque fuese fortuita, sé que la acción en sí fue muy dura. Solo quería dejar claro que nunca iría a hacer daño a un rival, menos a Isco que cada semana lo disfruto viéndolo jugar», explicó.

La lesión de Isco Alrcón

El mediapunta Isco Alarcón,padece «una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo». El club sevillano ha emitido este domingo un comunicado en el que señala que «tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo» y que «se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto».

«El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso», apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque es seguro que se prolongará como mínimo varias semanas.

El malagueño sufrió un golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada. El conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini disputará la primera jornada de LaLiga 2025-26 el lunes 18 de agosto en el campo del Elche.