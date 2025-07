Joaquín Prat enfadado con sus colaboradores por unos comentarios sobre Michu: «Un poquito de respeto»

Joaquín Prat se ha enfadado con sus colaboradores de Vamos a ver este miércoles 9 de julio mientras se debatía sobre Michu, expareja de José Fernando Ortega ( hijo de Rocío Jurado) y madre de su hija, fallecida el pasado lunes 7 de julio. Se desconocen las causas que han provocado su muerte, pero se sabía que sufría una grave afección cardiaca. Ahora, la duda es con quién vivirá la menor, de 8 años, algo que ha creado una situación muy tensa en el programa de Telecinco. Joaquín Prat, enfrentado a sus tertulianos, ha dicho: «Por favor, que esta chica se murió ayer, vamos a intentar bajar un poquito el tono. O, si no, os los bajo. Un poquito de respeto».

Se ha dicho que Michu dejó por escrito que su hija viviera con Ortega Cano si a ella le ocurría algo pero, tal y como ha afirmado su madre ante los medios, la niña se quedará con ella dado que es la persona más cercana.

Así lo destacaba también Sandra Aladro, poniendo de relieve que la niña tiene su «arraigo» en Jerez y con su familia materna aunque haya pasado temporadas con la paterna en Madrid.

Sin embargo, Antonio Rossi recordaba que parece que existen unas últimas voluntades que apuntaban en la dirección contraria y Joaquín Prat replicaba: «Las voluntades están para respetarlas y para cumplirlas».

Alessandro Lequio no entendía el debate ya que cree que, estando su padre, no hay discusión pero sus compañeros le recordaban que José Fernando está «incapacitado» por un juez.

Joaquín Prat frena los comentarios

Sin embargo, Alessandro también aludía a la vida «difícil» de Michu, apuntando: «No sabía que vivía en esa marginalidad social y cultural tan marcada, ahora se entiende el pánico que la familia de Ortega tuvo con esa relación». Rossi recordaba que aquello «ya pasó», pero Pepe del Real intervenía en la misma dirección diciendo: «No vamos a culpar a Michu porque el problema lo tenía también José Fernando, la culpa era de Michu y de José Fernando también».

En ese momento, Joaquín Prat decidía intervenir para rebajar el tono: «Por favor, que esta chica se murió ayer, vamos a intentar bajar un poquito el tono. O, si no, os los bajo. Un poquito de respeto».

Y es que el presentador no entiende «la agresividad» en la forma de hablar pero Alessandro replicaba: «Yo no estoy agresivo, es énfasis».

La madre de Michu habla claro

Inmaculada, la madre de Michu,el mismo día del fallecimiento de su hija, desveló que había sufrido varios infartos en el corazón, la principal causa de su muerte. Además, comentó que nadie se esperaba esto, puesto que su hija se estaba arreglando para salir a la calle cuando sucedió.

Ahora, Inmaculada ha vuelto a sacar fuerzas antes de velar los restos mortales de su hija y se ha pronunciado sobre el destino de su nieta Rocío. «La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío y la niña siempre ha estado conmigo. No he visto a Ortega, pero no he tenido todavía la oportunidad de saludarnos», ha dicho contundente sobre el futuro de la menor.