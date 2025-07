Ana Terradillos emocionada tras saber que Borja Sémper tiene cáncer: «Te quiero mucho»

Este martes 15 de julio Ana Terradillos ha querido enviar un emotivo mensaje a Borja Sémper después de que, el día anterior, el portavoz nacional del Partido Popular hubiese anunciado en rueda de prensa que padece cáncer pero que el tumor ha sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la «expectativa médica es de curación». Desde La mirada crítica se hicieron eco de esta noticia y la presentadora, ha confesado su relación de amistad con el político vasco.»Yo, personalmente, le quiero mucho a Borja Sémper. Además, es un tipo muy necesario en la política. Borja, fuerza y ánimo», ha dicho la periodista, además de resaltar el apoyo familiar y social que está recibiendo Borja Sémper en estos momentos.

El portavoz nacional del Partido Popular Borja Sémper anunciaba este lunes 14 de julio que padece cáncer. Aunque tendrá que enfrentarse a un duro tratamiento, el tumor ha sido detectado en un estadio primigenio.

La mirada crítica se ha hecho eco de la noticia y Ana Terradillos ha querido aprovechar para enviarle un mensaje de ánimo a Sémper, con el que mantiene una estupenda relación: «Pues mira, la forma en la que está encarando Borja esta enfermedad es casi el 40%; el resto es la fuerza, el ánimo, el cariño de Bárbara, sus hijos y de todos nosotros».

«Yo, personalmente, le quiero mucho a Borja Sémper. Además, es un tipo muy necesario en la política. Borja, fuerza y ánimo», le ha dicho la comunicadora de Telecinco, que actualmente presenta La mirada crítica con una edición ampliada, porque ha asumido parte del horario de El programa de AR.

El anuncio de Borja Sémper

Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, anunció lunes 14 de julio en rueda de prensa que padece cáncer. Sémper, de 49 años, compartió de forma pública que «en una revisión rutinaria» se le detectó un tumor cancerígeno que implicará una reducción obligada en su actividad política y posiblemente, algún cambio físico. El diputado del PP comenzará un tratamiento médico para tratar la enfermedad.

El portavoz popular quiso compartir la noticia a la finalización de la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper, también vicesecretario de Cultura de su formación, relató que dentro de la «jodienda» que significa para él y para sus allegados el diagnóstico, las perspectivas médicas «son razonables, afortunadamente» y le invitan a centrarse en el tratamiento con esperanza y todo su «esfuerzo».

Sémper dijo que cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y su partido: «Me siento absolutamente arropado por mi familia, amigos y partido. Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar una recuperación y mi curación».

Además, el político quiso advertir que : «Si me veis con algún cambio o me veis menos, es por esto. Esto me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos otros miles de españoles», ha analizado. «Veremos mi disponibilidad para seguir ejerciendo mi responsabilidad en función del tratamiento».