Ana Terradillos defiende a Ana Rosa y ataca a Ione Belarra: «Seamos serios y déjenos trabajar»

Ana Terradillos, desde La mirada crítica ha atacado a Ione Belarra después de que la secretaría general de Podemos insultase a Ana Rosa Quintana y a otros periodistas y comunicadores en el Pleno del Congreso de los Diputados. La política propuso una proponía una ley «que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras» de presentadores como Pablo Motos, Susanna Griso, Antonio García Ferreras y la propia Ana Rosa, a los que llamó «corruptos». Terradillos, desde su programa, ha querido defender a sus compañeros (recordemos que lleva muchos años trabajando con Quintana) y ha dicho: «Tengo que decir que rechazo de forma categórica los señalamientos. No podemos permitirnos esto porque somos periodistas. Si los insultos son insultos para el entorno de ciertas personas también lo son para mi entorno, para la gente de los medios de comunicación. Seamos serios y, por favor, déjennos trabajar. Nosotros estamos amparados por el artículo 20 de la Constitución y, además, si lo hacemos mal o nos metemos en líos con delitos castigados en el Código Penal, tenemos estas normas que nos pueden llegar, incluso, a inhabilitar».

Los ataques de Belarra

El 22 de mayo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arremetió contra los periodistas y presentadores que son críticos con el Gobierno o con su partido. La exministra propuso una ley »que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día. Hay que atar en corto también a los periodistas corruptos. Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susanna Griso. Queremos saber los intereses económicos que hay detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platós de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Eso incluye también al señor Antonio García Ferreras».

🎥 Ione Belarra acusa de «verter mentiras a diario» a periodistas como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Susanna Griso y Antonio García Ferrerashttps://t.co/TlkjN0NHAh pic.twitter.com/mVGIgnLWF6 — Cadena SER (@La_SER) May 22, 2024

Este ataque de Belarra provocó la queja formal del portavoz del PP, Miguel Tellado, quien pidió a la presidenta del Congreso la retirada de esos insultos del Diario de Sesiones, además de reprocharle que no hubiese llamado al orden a Belarra cuando «insulta a periodistas con nombres y apellidos». Francina Armengol respondió que revisaría las palabras de la dirigente de Podemos y las retiraría.

Horas después, Ana Rosa Quintana, desde su programa de Telecinco, respondió contundente a Belarra.

Ana Terradillos ataca a Belarra

Este jueves 23, en La mirada crítica de Telecinco, la presentadora, Ana Terradillos, ha querido pronunciarse sobre este tema y ha dicho: «En este caso concreto señala (Belarra) a cuatro periodistas y yo conozco muy bien a dos. A los otros dos también los conozco. Tengo que decir que rechazo de forma categórica los señalamientos que, desde la sede de la soberanía nacional se lanzan contra compañeros míos. No podemos permitirnos esto porque somos periodistas. Me extraña, además, que la presidenta del Congreso de los Diputados no dijese nada porque yo no tengo ningún indicio ni ninguna prueba fehaciente de que esas acusaciones de corrupción sean reales. Ninguno de esos cuatro periodistas están salpicados por ningún caso de corrupción».

Terradillos también alegó que:»Si los insultos son insultos para el entorno de ciertas personas también lo son para mi entorno, para la gente de los medios de comunicación. Seamos serios y, por favor, déjennos trabajar. Nosotros estamos amparados por el artículo 20 de la Constitución y, además, si lo hacemos mal o nos metemos en líos con delitos castigados en el Código Penal, tenemos estas normas que nos pueden llegar, incluso, a inhabilitar».

Y para terminar, la comunicadora de Mediaset dijo: «Por eso, vamos a hacer cada uno lo que sabemos hacer: ustedes trabajen, que tienen muchas cosas que hacer para solventar los problemas de los ciudadanos, y por eso cobran; y nosotros, a trabajar, que tenemos que informar. Además, hay que informar de una forma libre porque sin periodistas libres no hay democracia y sin democracia no hay sociedades libres».

La respuesta de Ana Rosa

Como ya se ha apuntado anteriormente, Ana Rosa Quintana arrancó TardeAR respondiendo a la secretaria general de Podemos “Buenas tardes. Como han podido escuchar, la exministra Ione Belarra se ha llevado la máquina del fango a la sede de la soberanía popular, desde donde nos ha insultado a varios periodistas llamándonos corruptos. Posteriormente un diputado del PP ha pedido que el insulto se retirase del acta, pero la presidenta del Congreso ha dicho que sólo se retiran del acta los insultos. Es decir, la palabra «corrupto» no es un insulto si va dirigida a periodistas, pero sí es un insulto cuando va dirigida al entorno del Gobierno. Ayer Patxi López pedía que se retirase del acta otro insulto y Francina Armengol así lo hizo señalando que «es obligado en la Cámara el decoro porque es la sede de la soberanía nacional. No puede ser que un representante del Congreso vaya en contra de los cimientos de la democracia, que se basa en las instituciones que la representan». Se ve que para Armengol la prensa no es una institución democrática y asume que haya que «atar en corto» a los periodistas que ejercen la libertad de expresión, citándolos con nombres y apellidos mientras Sánchez guarda silencio, dando pábulo al señalamiento que no quiere para los suyos».

A continuación, la comunicadora de Mediaset quiso defender a sus compañeros: «Me considero una profesional honesta y ni Ferreras, ni Griso, ni Motos ni yo lo debemos ser cuando no lo retiran del acta. Decía Umberto Eco que la máquina del fango se pone en marcha cuando «para deslegitimar a alguien basta con decir que ha hecho algo para crear una sospecha». Desde la tribuna del Congreso nos acusan a los periodistas de mentir. El Gobierno no miente, solo cambia de opinión. Belarra reclama una ley de Transparencia que ya existe desde hace 11 años. Precisamente el portal de Transparencia ha amonestado al Gobierno por ocultar datos de interés público. Así que, señorías, saquen del Congreso su máquina del fango y lleven al taller su máquina de transparencia».