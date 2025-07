Tiene un Oscar y es un éxito mundial: la película animada de Disney Plus perfecta para desconectar

Hace mucho que las popularmente denominadas cintas «de dibujos» dejaron de ser una cosa de niños. Porque aunque dentro del formato todavía encontramos una mayoría de ejemplos cándidos, el prejuicio estético sobre su ingenuidad no debe ser el árbol que nos impida ver el bosque. De ello llevan encargándose desde hace años como auténticos pioneros, sellos de la talla de la japonesa Studio Ghibli. Pero si hablamos del salto evolutivo definitivo sobre lo que hoy conocemos como cine familiar, resulta inevitable mencionar la labor de Pixar. Por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que la película animada de Disney perfecta para desconectar de la rutina y pasar, con un relato luminoso, un rato amable y repleto de ternura. No, no nos referimos ni a Up ni a Buscando a Nemo. La recomendación de hoy es la ganadora del Oscar, Ratatouille.

Disponible bajo suscripción en Disney Plus, Ratatouille fue el largometraje que en cierta medida, recuperó la senda victoriosa de la marca del flexo. Recordando brevemente su pasado, Pixar debuto en el terreno fílmico gracias a Toy Story. Una producción que fue la primera película animada por ordenador de Disney y de la historia, cuya perfecta ejecución artística le llevó a recibir un Premio especial técnico en los Oscar de 1996. El primer paso en firme se había dado y al filme dirigido por John Lasseter le siguieron las propuestas de Bichos, una aventura en miniatura, Toy Story 2, Monstruos, S.A, Buscando a Nemo y Los increíbles. Todo eran vítores y aplausos por parte de la prensa especializada, destacando esta la frescura y originalidad de las historias de Pixar. Sin embargo, la compañía californiana se encontró en 2006 con su su primer «fracaso crítico»: Cars. A pesar de ser un fenómeno en la taquilla con otras dos entregas posteriores en 2011 y 2017, la aventura automovilística de Rayo McQueen palideció justamente del hándicap contrario a todas las virtudes mostradas por la compañía hasta ese momento. Es decir, la falta de genialidad en el desarrollo de personajes y un regreso un tanto frustrante a los agotados convencionalismos anteriores de la casa de las ideas.

Para contrarrestar todo esto, Pixar trasladó su capacidad de storyteller al viejo continente con el objetivo de recuperar su personalidad creativa, logrando que Ratatouille fuese el comienzo de su etapa dorada, mediante una consecución de títulos irrepetibles entre los que encontramos a WALL-E, Up y Toy Story 3.

La película animada de Disney perfecta

La sinopsis oficial de Ratatouille es la siguiente: «Remy es una rata amigable que tiene el sueño de convertirse en un gran chef en Francia, con la correspondiente oposición de su familia y amigos y el evidente desprecio popular a que un animal de sus características merodee por las cocinas. No obstante, el destino lleva al roedor a unas alcantarillas de París situadas debajo de un prestigioso restaurante de alta cocina. Allí conocerá a Alfredo Linguini, un torpe pinche ayudante de cocina con el que establecerá una relación quid pro quo con la que Remy controlará los movimientos de Alfredo en los fogones, aprovechando el peculiar e insólito talento de la rata a los platos.

Tras las cámaras, esta película animada de Disney contó con la dirección artística perfecta de Brad Bird. Realizador que comenzó en el equipo de Los Simpson y que debutó en el terreno cinematográfico con la inconfundible El gigante de hierro. Bird fue además el responsable de Los increíbles y de la secuela de esta, estrenada en 2018. Fuera de la animación tuvo la posibilidad de dirigir Misión imposible: Protocolo fantasma y en 2015 se estrelló estrepitosamente en la taquilla con la endeble Tomorrowland: El mundo del mañana.

Ratatouille en cambio, tuvo un desempeño encomiable en la taquilla, recaudando 623 millones de dólares y logrando el Oscar a la mejor cinta de animación. Venciendo por el camino a Locos por el surf y a la adaptación de la novela gráfica Persépolis. Aunque el trabajo de Bird también entró en las consideraciones al mejor guion original, banda sonora, sonido y efectos sonoros.

La pérdida de frescura de Pixar

Más de 15 años después del estreno de Ratatouille, su calidad y esencia sigue vigente como la comfort movie de toda una generación que se impregnó del tratamiento de sus principales temas: el trabajo en equipo, la superación de los prejuicios y la importancia de perseguir los sueños.

Hoy, Pixar echa de menos la inventiva de proyectos como este, en una época en la que encadena fracasos y donde más que nunca depende de sus franquicias y sagas consolidadas, como Del revés 2 y las futuras entregas de Toy Story 5 y Coco 2. ¿Podríamos tener próximamente una Ratatouille 2?