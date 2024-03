Miguel Tellado: «Sánchez cometió un delito si ocultó la ‘trama Koldo’ al echar a Ábalos del Ministerio»

«El caso Koldo duerme en La Moncloa». Lo afirma Miguel Tellado en una entrevista a OKDIARIO. El PP no descarta hacer comparecer en el Senado a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Tellado cree que el escándalo cerca al presidente del Gobierno en su círculo político y personal más estrecho y advierte que Sánchez «cometió un delito si, al cesar a Ábalos [como ministro], ocultó la trama de corrupción».

Miguel Tellado tiene claro que, si pidieron a Ábalos dimitir por las actividades de Koldo, Sánchez debería dimitir por las actividades de Ábalos. Y reitera las palabras de Feijóo: «Sánchez lo sabía y lo tapó. Lo cesó como ministro, pero lo hizo diputado para que siguiera aforado».

Tellado, que es perro viejo, no descarta que el pase al Grupo Mixto de Ábalos sea un enorme paripé pactado en la intimidad con Santos Cerdán y Sánchez para que el ex ministro siga aforado, dilatar el proceso judicial y ganar tiempo. El PP sí descarta, por ahora, la moción de censura: «Estamos en el momento de pedir explicaciones».

La entrevista a Miguel Tellado se produce en la que probablemente es la semana más desastrosa para Sánchez en seis años, con el goteo del caso Koldo, el Supremo abriendo causa penal por terrorismo contra Puigdemont y la Comisión de Venecia cuestionando la amnistía, pese al intento de Bolaños de manipular el informe filtrando un borrador. «El Gobierno está en un atolladero -dice Tellado viendo lo de Bolaños- y actúa de una forma cada vez más burda y torpe. Es muy revelador del estado de pánico absoluto de Ferraz y Moncloa. Están al borde del precipicio».

Miguel Tellado recuerda el final del felipismo, enfangado día a día en la corrupción, y afirma a OKDIARIO: «El sanchismo ha entrado en una fase definitiva de putrefacción».

PREGUNTA.- La mujer de Sánchez tuvo relación con personas de la trama Koldo. ¿Qué piensa?

RESPUESTA.- Que cada día se agranda más la trama y se acerca más a Sánchez. Y que lejos de dar explicaciones, sueltan tinta de calamar para que nada quede claro y los españoles pasen página con el siguiente escándalo. Es un escándalo de grandes dimensiones, con una responsabilidad muy cercana al presidente del Gobierno. No son cuatro cargos cualquiera del PSOE. Son personas tremendamente cercanas al presidente. Es una trama de corrupción que afecta a distintos ministerios y comunidades gobernadas por el PSOE en el peor momento de la pandemia cuando el Gobierno decide centralizar la compra de mascarillas y se terminan cobrando comisiones. Son el clan del Peugeot. Las personas que ayudaron a Sánchez a hacerse con el control del PSOE. Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, que era el conductor del coche y el custodio de los avales. Ese núcleo duro está bajo sospecha. A ellos se unen, al menos, la presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial. Y, ahora, también, la propia mujer del presidente del Gobierno. Urgen explicaciones y debe ser el presidente, en primera persona, quien las dé.

P.- ¿Pedirán la comparecencia de Begoña Gómez en el Senado?

R.- Creemos que es muy grave que, en las fechas en las que se cometían estos delitos, la mujer del presidente contactase con el empresario que mediaba en esas mordidas. Merecemos una explicación y, si no se da, la comisión de investigación puede ser el lugar para hacerlo.

P.- La Guardia Civil considera Ábalos intermediario de la trama…

R.- El epicentro era el Ministerio de Transportes. Ábalos no puede decir que era un asesor suyo el que cometía los delitos. Las investigaciones acreditan que Ábalos estaba en medio de la trama de forma activa. Si Ábalos es responsable de lo que hacía Koldo, Sánchez es responsable de lo que hacía Ábalos. El Sánchez que obligó a Ábalos a dimitir por lo que hacía Koldo debería hacer lo mismo que le ha exigido a Ábalos.

P.- ¿Ábalos está realmente fuera de control del PSOE o vivimos un enorme paripé y hay un pacto secreto con Santos Cerdán y Sánchez para irse al Grupo Mixto?

R.- Ábalos debería haber dimitido de diputado, pero la realidad es que no ha dimitido y se ha ido al Grupo Mixto para seguir aforado y dificultar su procesamiento judicial. ¿El PSOE es cómplice? ¿Quién lo sabe? Lo que hemos descubierto en las últimas horas es que la relación de Koldo y Ábalos estaba viva, al menos, hasta hace muy pocos días. Y que la relación de Ábalos y Santos Cerdán está plenamente viva. Hemos visto a Ábalos con amenazas veladas sobre la información que maneja y a quién puede afectar. Ábalos no es el único responsable. La responsabilidad es compartida. Como dijo Feijóo: «Sánchez lo sabía y lo tapó». Estamos convencidos de que Sánchez era plenamente conocedor de lo que estaba ocurriendo. Sánchez lo cesa de ministro, pero el 23 de julio lo mantiene en las listas al Congreso para que siga aforado. El caso no para de crecer. Afecta cada vez a más socialistas y está cada vez más cerca de Sánchez. Este caso duerme en La Moncloa porque hemos sabido que su mujer ha podido tener participación o, al menos, relación con los implicados de la trama.

P.- ¿Ábalos debe conocer las actividades de la mujer de Sánchez?

R.- Entiendo que sí y es ahí donde pedimos las explicaciones pertinentes.

P.- Entonces, ¿Sánchez encubrió delitos? Porque no fue a la justicia a decir «he cesado a este señor porque me he enterado de esto».

R.- Lo que sabemos es que cuando Sánchez cesó a Ábalos no explicó los motivos. Y ahora podemos estar conociendo los motivos reales. Si Sánchez fue conocedor de un delito y no lo puso en conocimiento de la Justicia, Sánchez también cometió un delito. Sánchez debe a los españoles muchas explicaciones y, por eso, la comisión de investigación del Senado. Al PSOE le digo: esto no es corrupción del pasado, esto es corrupción del presente.

¿Moción de censura?

P.- Todo lo que cuenta, ¿no merecería una moción de censura? ¿La descartan?

R.- La gravedad de los hechos cuestiona la legitimidad del Gobierno de Sánchez para seguir al frente de las instituciones. Lo que está pasando pone en duda la continuidad del Gobierno. Sólo el PP pide explicaciones. Los socios de Sánchez están callados. Me gustaría saber qué dicen Yolanda Díaz o los señores del PNV y Junts. Me importa un bledo Bildu, porque no tiene legitimidad moral para posicionarse sobre nada. Los que permiten la continuidad de este Gobierno, porque lo han investido y lo apoyan pleno tras pleno, son tan responsables como el PSOE de la continuidad de un Gobierno bajo sospecha.

P.- Pero si Sánchez no está legitimado para seguir y no dimite, ¿se plantean una moción de censura?

R.- Yo creo que es prematuro. Estamos en una fase muy inicial. El Gobierno debe dar explicaciones. El PP va a defender el interés general. Nosotros sí defendemos tolerancia cero frente a la corrupción y que la Justicia actúe. Sánchez tiene que ser el primero en colaborar con la Justicia. Llegaron al Gobierno con una moción de censura diciendo que eran los adalides contra una corrupción que, al final, se demostró que era mentira. El PSOE trata de confundir, que nadie sepa qué está ocurriendo y no depurar responsabilidades políticas. Los juzgados depurarán las responsabilidades penales. Pero la responsabilidad política está muy cerca de Pedro Sánchez.

El silencio del PNV

P.- El PNV apoyó la moción de censura contra Rajoy, pero ahora está callado…

R.- Ningún socio de Sánchez ha criticado lo de estos días. Es lamentable. La corrupción es mala, venga de donde venga, y hay que perseguirla. Todos los que apoyan al Gobierno de Sánchez serán corresponsables de los delitos que haya podido cometer.

P.- ¿Incluido el PNV?

R.- Por supuesto. Sostiene, con su apoyo parlamentario, a un Gobierno bajo duda.

P.- ¿Ha hablado de este tema con Aitor Esteban, aunque sea en un pasillo?

R.- No.

P.- Y, ¿con Junts?

R.- No. La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno sigue funcionando.

Marlaska

P.- Los socios de Sánchez les apoyaron esta semana para reprobar a Marlaska.

R.- Es el ministro más reprobado de la historia de nuestro país: dos veces en el Congreso y otras dos en el Senado. Pero Sánchez lo mantiene y tendrá que explicar por qué. La responsabilidad política de la gestión de Marlaska es sumamente grave. Las Fuerzas de Seguridad del Estado no merecen un ministro como Marlaska. No está a la altura. Él se hace un flaco favor al Marlaska juez que luchaba contra ETA siendo ministro con el apoyo de quienes no condenan aquellos atentados. El Marlaska juez sentiría náuseas, hoy, del Marlaska ministro viendo en qué ha degenerado. Su deterioro es absoluto. Marlaska es una enmienda a la totalidad de sí mismo y no merece seguir ni un día más por su incompetencia.

El fin del sanchismo

P.- ¿El sanchismo se desmorona?

R.- El sanchismo lleva tiempo desmoronándose y estamos en un proceso de putrefacción. Me recuerda mucho al final del felipismo, donde se conectaba un lío con otro y un escándalo con el siguiente, y el Gobierno no era capaz de levantar cabeza. Creo que estamos en esa fase de deterioro definitivo del proyecto de Pedro Sánchez.