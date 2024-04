Ana Terradillos, reina de las mañanas con ‘La mirada crítica’: así lidera las audiencias

Ana Terradillos en la nueva reina de las mañanas. La mirada crítica de Telecinco es el programa informativo más visto en su franja. El jueves 11 de abril, el espacio producido por Unicorn Content, alcanzó un estupendo 13,8% 282.000 de audiencia media y 925.000 espectadores únicos. Ese día, la periodista entrevistó a Yolanda Díaz y analizó el caos que reina hoy por hoy en Sumar ya que fuentes del partido aseguran que van a citar a Díaz Ayuso y a su pareja para que compadezcan en la comisión del Congreso de los Diputados.

Pero no sólo Terradillos está de enhorabuena. Telecinco en general está escalando en audiencias: Vamos a ver (el espacio que se emite justo después de La mirada crítica) alcanzó el 15,7%, por la noche Supervivientes arrasó con un 19,2% y Ana Rosa Quintana, ese jueves, lideró por tercer día consecutivo frente Y ahora Sonsoles en Antena3.

Telecinco va subiendo

El jueves 11 de abril Telecinco (12,4%) fue la segunda cadena televisión más vista del día, a tan solo 1 punto de la primera opción (13,4%), es decir, Antena 3. También fue líder del target comercial (13,7%) y entre los menores de 55 años (13,4%).

Como ya hemos adelantado, La mirada crítica alcanzó un estupendo 13,8% y 282.000 espectadores, siendo así el espacio informativo más visto de su franja. Le siguió Vamos a ver, programa en el que Joaquín Prat vuelve a demostrar su poderío en las audiencias y alcanzó un 15,7% de cuota de pantalla y 415.000 espectadores. Al éxito de estos dos programas se les une TardeAR ( los tres producidos por Unicorn Content) que, por tercer día consecutivo, fue líder de audiencia con 1 punto de ventaja sobre su competidora, Y ahora Sonsoles, en la banda de emisión. Amplía así la distancia en la estricta franja coincidente entre ambos productos, entre las 18:01 y las 19:53 horas (12,1% vs. 10,4%).

Por la noche, Supervivientes arrasó con 19.2% de share y 1.410.000 espectadores, esto significa casi diez puntos de ventaja sobre sus principales competidores, Una vida menos en Canarias en Antena3 y la final de Maestros de la costura en La 1 de TVE, que firman tablas en el segundo cajón del podio con un 9.5% de cuota.

Terradillos y su entrevista a Yolanda Díaz

Ese jueves 11 de abril, La mirada crítica alcanzó tan buena audiencia analizando la actualidad política y entrevistando a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La política le dijo a Ana Terradillos si su partido va a llamar a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja en la comisión de Congreso que examinará los contratos para comprar mascarillas. Díaz fue clara: «No, no vamos a convertir las comisiones en un espectáculo. Los diputados de Sumar están haciendo un trabajo serio y vamos a intentar que sea serio, no el espectáculo mediático en el que parece que se quiere convertir y con el que no se habla de lo importante, que es que nunca más se vuelva a robar en nuestro país». Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario en el Congreso de Sumar lo ha desmentido de inmediato y han asegurado que van a citar a Díaz Ayuso y a su pareja para que compadezcan en la comisión del Congreso de los Diputados.