Maestros de la costura regresó una semana más al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular show regresó a la parrilla televisiva de la mano de su sexta edición. Una nueva temporada capitaneada por Raquel Sánchez Silva y que, con tan solo dos programas, ya ha dejado momentos para recordar.

La pasada semana, los espectadores fueron testigos de como Noe fue la primera elegida para abandonar el programa. Una decisión que pilló por sorpresa a la aspirante y que dejó a sus compañeros completamente conmocionados. Sin embargo, las reglas del concurso son las que son. Un nuevo programa ha sido emitido y, con ello, un nuevo participante ha sido expulsado.

«Es Lara Croft coronada como diosa» #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/sd3vqBKHVm — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 14, 2024

Tras varios retos entre costuras, el jurado experto decretó que la concursante que debía abandonar el talent show era Carlota. El top creado por ella no convenció a Lorenzo Caprile, Alejandro G. Palomo ni a María Escoté. Pero, el ser conocedora de su expulsión derrumbó por completo a la joven.

«Quizás esto no es lo mío», dijo en el confesionario. Pero, el saber que la aventura en Maestros de la costura había terminado, rompió a la aspirante zaragozana. «Estoy decepcionada, esto no me ha servido para decir que valgo, sino para confirmar que no valgo», afirmó desmotivada.

Al verla así, Lorenzo Caprile y sus compañeros no dudaron en animarla. «Si te cuento las crisis de vocacion que tenía yo con 30 años…», le dijo el diseñador. Pero, para que comprendiera que esta experiencia no había sido una mala decisión en su vida profesional y ni personal, le dio un gran consejo.

«Soy muy dura conmigo misma, aunque he pasado un casting» 💔 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/QnQOvXalpv — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 14, 2024

«Hay que saber caerse y levantarte. Esto es una experiencia maravillosa de la que hay que sacar aprendizaje», señaló Caprile. Completamente emocionado por la situación, la presentadora del formato también animó a la joven. «Eso (señaló el top) es este ratito, no eres tú. No queremos que te vayas pensando que eres eso», destacó.

Por otro lado, Mario, el compañero que casi sale expulsado, confesó sentir un sabor agridulce. «Puedo respirar porque tenía un nudo en el estómago, pero ha sido dramático estar al lado de Carlota», afirmó. Un adiós que dejó un gran vacío entre los aspirantes, quienes admitieron que la joven se convirtió, en poco tiempo, en una de las más queridas por todos.

💥 @carlotamdlc6 es la segunda aprendiz en despedirse del taller de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/pKCoMOeur4 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 14, 2024

La próxima semana, y tal y como ha adelantado el programa, los espectadores serán testigos de una emisión de infarto. Los aspirantes tendrán que confeccionar un vestuario propio de las «prom parties», o lo que es lo mismo, los bailes de graduación. Un nuevo reto que pondrán a los concursantes con las emociones a flor de piel y que promete no decepcionar a nadie. ¡No te lo puedes perder!