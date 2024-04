‘Supervivientes 2024’: una colaboradora, sin palabras ante la inesperada propuesta de Carlos Sobera

Carlos Sobera se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los presentadores de televisión más reconocidos y queridos de nuestro país. En la actualidad, podemos verle en numerosos proyectos como es el caso de Supervivientes 2024: Tierra de nadie, pero también en First Dates. ¡Cosecha grandes datos de audiencia!

El pasado martes, Carlos Sobera se convirtió en protagonista, y todo por la inesperada propuesta que hizo a una de las colaboradoras más carismáticas de Supervivientes 2024. Estamos hablando, cómo no, de Maite Galdeano. La madre de Sofía Suescun acude a plató para defender a Kiko Jiménez, su yerno, durante su paso por el concurso.

Precisamente ella nos regala grandes momentos en directo con Jorge Javier Vázquez en la gala de los jueves, pero también ahora los martes junto a Carlos Sobera. Tanto es así que el presentador vasco no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar una contundente propuesta a la defensora de Kiko Jiménez.

esto es historia de la televisión, oro puro, de lo mejor que he visto en la tv últimamente, gracias Maite Galdeano y Jorge Javier pic.twitter.com/ZYy9ArR4Jd — Pol (@polmarin06) March 22, 2024

A través de una historia en su perfil de Instagram, la colaboradora empezó diciendo lo siguiente: «Estoy ¡sola! Ya lo sabes. ¡Solísima! ¡Sola, sola, sola!». Fue entonces cuando Carlos Sobera quiso invitar a la madre de Sofía Suescun a First Dates, su programa de citas en Cuatro, para tratar de encontrar a su media naranja.

«Pues eso se va a acabar. Te vienes a First Dates, te presento a alguien y te vas a pasar con él 15 días», aseguró el presentador vasco a Maite Galdeano. Como era de esperar, ella no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta. Eso sí, también quiso hacerle saber cuáles eran sus requisitos para encontrar a su hombre perfecto.

«Tiene que ser guapo, caballeroso, dulce, musculado, que no fume, que no beba, que le gusten los perros y los gatos», aseguró Maite Galdeano. Fue entonces cuando Carlos Sobera no tardó en responder: «Hay mucho requisito». Pero, lejos de que todo quedase ahí, la defensora de Kiko Jiménez en Supervivientes 2024 fue más allá.

¿De qué forma? Dejando muy claro que su hombre ideal tiene que tener nacionalidad francesa y, además, tener mucho dinero. El presentador volvió a pronunciarse: «¿Francés? ¿Con pasta? Ni de coña». Ante esta negativa, Maite Galdeano llegó a una conclusión: «Entonces no voy. Prefiero ¡sola!».

Sea como sea, es más que evidente que tener a la madre de Sofía Suescun como comensal en First Dates sería realmente sorprendente. Pasase lo que pasase en la decisión final, estamos completamente convencidos de que regalaría a la audiencia una cita verdaderamente sorprendente e impactante.