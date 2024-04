Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates con el paso de los años, es que sus participantes nunca dejarán de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las opciones favoritas del público de Cuatro desde que aterrizó en la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros tan peculiares como José Luis. «Soy una persona con mucho carácter y nervioso, pero lo que me da la tranquilidad es hacer manualidades. Cuanto más difícil, más tranquilo estoy», dijo en su presentación.

Respecto a su pasado, el hombre comentó que pasó ocho años de su vida viviendo en Brasil. «Allí lo gocé mucho, era un pimpollo con dinero en el bolsillo. Fui muy picarón, que voy a decir…», afirmó. Nada más llegar al restaurante del amor, Carlos Sobera fue el encargado de recibirlo. Fue entonces cuando le preguntó al madrileño a qué se dedicaba.

«Tengo una carrera de vendedor de ventanas de PVC, pero poseo el don de vender lo que haga falta», le comenzó explicando José Luis. Pero, lo que jamás se imaginó Carlos Sobera fue la respuesta del soltero al preguntarle por lo más raro que había vendido.

«Ahora mismo tengo un género de consoladores que son lo máximo del mundo. Los mejores, los míos», explicó. «Tengo el cubano, el colibrí, el torpedo… son de importación, una maravilla», añadió con emoción. De hecho, y para corroborar su punto, acudió con uno para regalárselo a su cita.

Carlos Sobera impresionado con la gama de consoladores de un soltero de #FirstDates10A: “El colibrí, el cubano, el torpedo…”https://t.co/s8ZGGlEsaO — First Dates (@firstdates_tv) April 10, 2024

La cita de José Luis en First Dates

Posteriormente, llegó Elena, la mujer que se convertiría en la cita de José Luis. La soltera explicó que no había tenido mucha suerte en el amor, por lo que acudió al programa para probar suerte. «Me va fatal, no sé qué me pasa. Una de dos, o soy una persona espectacular y doy miedo, o soy imbécil y no encajo con nadie», dijo.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la más fructífera de todas, pues la comensal no dudó en admitir que José Luis no era el tipo de hombre que andaba buscando. «Mi primera impresión al ver a José Luis fue que esa persona no encajaba en absoluto conmigo, para nada», señaló.

La velada fue transcurriendo y los solteros hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Pero, si algo les quedaba claro es no tenían nada de chispa. Además, el nerviosismo del soltero no ayudó demasiado.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Elena afirmó que no quería tener una segunda cita con José Luis. «No hemos tenido ningún tipo de feeling», dijo. Él, por su parte, opinó lo mismo. «No ha podido ser», sentenció.