Joaquín Prat sorprende al abogado de ‘La Manada’: «Nos echas de menos, ¿eh, ‘jodío’?»

Momento imprevisible el que se vivió el 20 de marzo en el plató de Vamos a ver (Telecinco). Joaquín Prat sorprendió a propios y extraños cuando, tras una entrevista, le dijo a Agustín Martínez Becerra, conocido por haber sido el abogado de La Manada: “Nos echas de menos, ¿eh, ‘jodío’?”. El letrado (que estaba hablando por videollamada) recogió el comentario con humor y le gastó una broma al periodista. Antes, Martínez había hablado de la libertad bajo fianza de un millón de euros del futbolista Dani Alves tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. El jurista dio su opinión sobre el asunto, destacando que la sentencia es “fruto de la aplicación de la ‘Ley del sólo sí es sí’ y no del dinero” del deportista.

El comentario de Prat a Agustín Martínez

Agustín Martínez Becerra fue un rostro muy popular cuando defendió La Manada , los cinco jóvenes sevillanos condenados a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. El letrado basó gran parte de su estrategia en aparecer en los medios de comunicación, por lo que es ya un viejo conocido de presentadores y tertulianos de los distintos programas de televisión. Por ello, el miércoles 20 de marzo, desde Vamos a ver (Telecinco), Joaquín Prat se pudo permitir despedir a Becerra (tras una entrevista), con estas palabras: “Nos echas de menos, ¿eh, ‘jodío’?”

El abogado, que había entrado en el programa por videollamada, se rió de la broma del presentador y le respondió: “De hecho, me hubiera encantado estar contigo ayer para haberme apostado también los mil euros porque seguramente hubiera sido otro de los que los hubiera ganado”. Martínez hacía referencia a algo que había ocurrido el día anterior, cuando, tras salir el vídeo de la reaparición de Kate Middleton, Joaquín Prar se jugó, con su compañera Patricia Pardo, 1000 euros a que quien aparecía en las imágenes no era la princesa de Gales. El presentador perdió la apuesta puesto que, veinticuatro horas más tarde, el Palacio de Kensington confirmó que la que se ve en el vídeo es la esposa del príncipe Guillermo.

Agustín Martinez habla de la libertad de Dani Alves

El abogado de La Manada había participado ese día en Vamos a ver para hablar de una noticia que acababa de conocerse. La Audiencia de Barcelona había acordado dejar en libertad provisional a Dani Alves bajo fianza de un millón de euros mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Además, en caso de verificarse el pago, se le impondría la retirada de los dos pasaportes, el español y el brasileño.

Entre otras cosas, el letrado dijo en directo para Vamos a ver que: «Lo primero que hay que dejar perfectamente claro es el hecho de que Dani Alves sigue siendo presuntamente inocente. A día de hoy, todavía no está condenado en firme por ninguna sentencia. Está condenado por una sentencia en primera instancia. La sentencia estuvo fijada en una condena de cuatro años y medio. La prisión provisional no es un pago por adelantado. Lo lógico, exceptuando en casos excepcionales, es la libertad de la persona que está siendo investigada. Lo extraño es el mantenimiento en prisión provisional». Además, el abogado quiso dejar claro que. “Esta sentencia no es fruto del dinero de Alves, es fruto de la aplicación de la ‘Ley del sólo sí es sí’”.