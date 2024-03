Patricia Pardo, enfadada por la condena a Dani Alves: «La culpa la tiene la ley del ‘sólo sí es sí’»

Este martes 12 de marzo, el programa Vamos a ver de Telecinco se ha hecho eco de los últimos acontecimientos en torno al llamado caso Alves. Según se ha informado en el espacio presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, la abogada del ex futbolista ha vuelto a pedir su salida inmediata de la cárcel. Esto ha provocado que Pardo se enfadara en directo y señalase a los culpables: “Sé que esto es complicado de decir, pero es que es así. La ley dice eso y no le caen esos años solo por la reparación del daño, perdonadme, pero no es así. La culpa la tiene la ley del ‘sólo sí es sí’, única y exclusivamente, porque se coge la horquilla inferior. Por eso le caen cuatro años y medio “, ha dicho la comunicadora.

El ‘caso Alves’

Después de poco más de un año en prisión provisional, el futbolista Dani Alves era condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por la agresión sexual a una joven de 21 años en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre de 2022. La jueza consideraba probados los hechos y le imponía además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas.

Poco después de conocer la sentencia, la abogada de Alves aseguraba que la iban a recurrir. Ahora, la Fiscalía y la defensa del exjugador del Barça han presentado sus recursos contra la condena, que en ambos casos cuestionan la atenuante de reparación del daño: el ministerio público pide eliminarla mientras la abogada cree que debe estimarse como muy calificada para rebajar aún más la pena.

El enfado de Patricia Pardo

Tras conocer la noticia y hablando de la condena impuesta a Alves, para muchos demasiado escasa, Patricia Pardo, presentadora de Vamos a ver, ha dejado clara cuál es su opinión en directo: “Sé que esto es complicado de decir, pero es que es así. La ley dice eso y no le caen esos años solo por la reparación del daño, perdonadme, pero no es así. La culpa la tiene la ley del ‘sólo sí es sí’, única y exclusivamente, porque se coge la horquilla inferior. Por eso le caen cuatro años y medio”. “Me vais a perdonar, pero es que alguien lo tiene que decir”, ha dicho indignada la periodista, que no “comprende” por qué “todo se basa en el relato que hizo la chica”.

¿Dani Alves en libertad provisional?

Tanto el ministerio público como la defensa interpusieron el pasado viernes sus recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la sentencia que condena a cuatro años y medio de cárcel al futbolista brasileño por un delito de agresión sexual, con la atenuante de reparación del daño por los 150.000 que abonó para cubrir una eventual indemnización a la víctima.

La defensa, que pide en su escrito que el TSJC convoque a las partes a una vista para exponer los argumentos de sus recursos, ha solicitado en paralelo a la Audiencia de Barcelona que deje al deportista en libertad provisional a la espera de que la sentencia sea firme.

Para dirimir esa cuestión, Inés Guardiola, abogada de Alves, plantea también que la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, la que juzgó al futbolista y debe decidir ahora sobre su situación personal, convoque a las partes a una vista.