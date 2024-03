Jorge Sanz confiesa la relación que tuvo con esta famosísima colaboradora de Telecinco

Jorge Sanz ha reaparecido en el Festival de Málaga y lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que el público nunca le ha olvidado. El problema es que ha decidido centrarse en su faceta personal, por eso cada vez pasa más tiempo apartado del foco mediático. El artista insiste en que afortunadamente no ha dejado de recibir ofertas durante este tiempo, de hecho ha participado en dos películas: ‘Por tus muertos’ y ‘El hombre bueno’. El intérprete ha aprovechado para reflexionar cómo ha cambiado el cine desde que empezó a trabajar. «A mí me dieron de fumar cuando solo tenía nueve años», ha comentado al respecto.

A pesar de que no ha estado siempre en el primer escalón mediático, Jorge Sanz puede presumir de tener una inmensa trayectoria. Lleva toda la vida delante de las cámaras y esto le ha generado muchas críticas, pero insiste en que no hace caso a sus detractores. Lo único importante para él son los aplausos del público que nunca le ha dado la espalda. «Ya he dejado de preguntarme el porqué de las cosas, sobre todo respecto a mi imagen pública o por qué piensa la gente ciertas cosas. La imagen que proyecto es muy elástica, sobre todo porque ya llevo cuarenta y pico años currando, tío. He sido el niño bueno, el niño malo, el ligón, el no ligón, el cómico y el que no hacía gracia».

Tal y como ha contado él mismo, Jorge Sanz ha tenido fama de conquistador, de hecho ahora ha salido la luz un dato que no ha dejado indiferente a nadie. El actor, que ahora está trabajando con David Trueba, ha reconocido que en el pasado mantuvo una relación con una colaboradora de Telecinco. Estamos hablando de una persona muy mediática que actualmente no está en la cadena, pero que durante muchos años ha registrado unos datos de audiencia que le han convertido en una auténtica estrella. Sí, nos estamos refiriendo a Belén Esteban.

Jorge Sanz se sincera sobre Belén Esteban

Durante una entrevista con ‘Chance’, Jorge Sanz ha explicado qué relación tuvo con Belén Esteban: «Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez». No ha entrado en detalles porque en una ocasión visitó el plató de ‘Viernes Deluxe’ e insinuó su romance con la colaboradora, pero esta le frenó en seco porque no quería que la historia viera la luz. No obstante, Jorge ha retomado el tema y ha hablado de la tertuliana con mucho cariño, asegurando: «Era un monumento, bueno, lo sigue siendo». El artista se ha pronunciado sobre este asunto con mucho cariño, sin cruzar los límites que Belén Esteban marcó en su momento. «Me parece una chica luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. A mí ese tipo de gente me cae muy bien».

Pero, ¿por qué ha cambiado tanto la que fue colaboradora de ‘Sálvame’? Belén se hizo famosa por exponer su relación sentimental con Jesulín de Ubrique, el padre de su hija Andrea Janeiro, popularmente conocida como Andreíta. El problema es que la joven, cuando alcanzó la mayoría de edad, le hizo saber a su madre que no quería ser famosa. Dio un golpe en la mesa y le pidió que dejase de hablar de ella, por eso Belén ha cambiado su hoja de ruta y ahora intenta ser mucho más discreta. También hay que tener en cuenta que la tertuliana está casada con Miguel Marcos, un conductor de ambulancias anónimo que no tiene interés en hacerse famoso.

Belén quiere apartar a su marido de cualquier conflicto, por eso en su momento no quiso profundizar en el vínculo que le unió a Jorge Sanz en el pasado. El actor ha tenido en cuenta esta petición, pero es cierto que ha dado algunos datos. Entre otras cosas ha aplaudido el aspecto físico de Belén, insistiendo en que continúa siendo un mito para muchas generaciones.

Jorge Sanz reflexiona sobre su carrera

Después de estar cuatro décadas trabajando en la industria de la interpretación, Jorge Sanz puede hablar con autoridad de todo lo que se cuece detrás de las cámaras. El artista insiste en que ha vivido situaciones de todo tipo y considera que ha llegado el momento perfecto para no dar explicaciones a nadie. Está muy agradecido a todos aquellos que siguen sus pasos, pero no hace ningún esfuerzo extra por convencer a sus detractores.

Durante su experiencia como actor, Jorge ha sido testigo de momentos clave. «Yo empecé en la época del destape, en una época en la que los rodajes estaban muy estratificados y parecían más cuarteles que lugares de trabajo. A mí me hicieron fumar con nueve años para una película, claro que he visto cosas, el cine español ha cambiado mucho. Las denuncias nos hacen mejores como sociedad y como industria».

El artista ha aprovechado su paso por el Festival de Málaga para lanzar un mensaje a favor de la igualdad e insiste en que debe ser algo que se extienda a todos los campos, no solo al mundo del cine. «Hay que denunciar en este ámbito y en cualquier otro. A unos les costará más y a otros menos, pero hay que desterrar esto. Hay una serie de comportamientos que, hace unos años, estaban normalizados y que nunca lo fueron. El feminismo nos hace mejores», declara al respecto.