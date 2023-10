Patricia Pardo, contundente con los sensuales bailes de Aitana: «Es hipersexualización de la infancia»

Este martes 3 de octubre hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Vamos a ver en Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, se decidió hablar de la polémica que tiene estrecha vinculación con Aitana. Hace unos días, comenzó su Alpha Tour en Valencia, y sus sensuales coreografías han dado mucho de sí. Patricia Pardo ha sido una de las últimas en pronunciarse.

Entre los tantos bailes que podemos ver en esta nueva gira de Aitana, podemos ser testigos de cómo, en un momento dado del concierto, la artista se tira al suelo, se sube a horcajadas sobre un chico y empieza a mover sus caderas. Todo ello frente a un público donde había diversos menores de edad, que fueron al concierto para ver actuar a su artista favorita.

Al ver las imágenes en Vamos a ver, Joaquín Prat reconoció que a él no le escandalizaban en absoluto. Patricia Pardo, en cambio, no estaba para nada de acuerdo con su compañero: «No estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron». Además, añadió: «Yo no sé si esto es nuevo, hablamos del cambio o transformación de Aitana…»

Los nuevos bailes de Aitana en su gira causan controversia #VamosAVer3O https://t.co/6xKqsuUd2e — Vamos a ver (@vamosavert5) October 3, 2023

Acto seguido, Patricia Pardo quiso ser más contundente: «Todos los días hablamos en la mesa de actualidad sobre el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía… pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa».

Ante la mirada de sus compañeros, la presentadora de televisión quiso ir mucho más allá respecto a los sensuales bailes de Aitana: «Esto es hipersexualización de la infancia, una cosa es que lo consuma un mayor de edad o un chico o chica de 16 años… pero para mí, en una fase infantil, creo que esto no es aconsejable». Unas declaraciones que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas.