Dani Alves saldrá de la cárcel el año que viene sin necesidad de que le sea reconocido el tercer grado

El ex futbolista Dani Alves, condenado a una pena de prisión de cuatro años y medio por violación, podrá salir de su celda en un año, ya que la sentencia no es firme y el periodo máximo en el que puede estar en prisión preventiva es la mitad del tiempo al que haya sido condenado. Dani Alves ya ha cumplido un año y dos meses en prisión provisional, por lo que podría salir de la cárcel durante la primavera de 2025 si antes no es condenado en firme. Por esta vía, la defensa del ex jugador del Fútbol Club Barcelona no tendrá que solicitar el tercer grado para ponerle en libertad.

El pasado 22 de febrero, la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Dani Alves a una pena de cárcel como responsable de una agresión sexual a una joven de 23 años en los lavabos de un reservado de la discoteca Sutton el 31 de diciembre de 2022. Los magistrados consideraron probado que el ex jugador penetró vaginalmente a la víctima sin su consentimiento y que hizo uso de la violencia. Sin embargo, aplicando la conocida ley del sólo sí es sí, el tribunal acabó condenando al jugador brasileño a la pena mínima.

El fallo ha sido recurrido por la Fiscalía que, en un primer momento, pidió nueve años de cárcel para el brasileño. El Ministerio Público considera que se puede aumentar la pena porque no es aplicable la atenuante de reparación del daño esgrimida por el tribunal por los 150.000 euros que el deportista se vio obligado a depositar en el juzgado para pagar una indemnización a su víctima.

La resolución pendiente de este recurso de la Fiscalía hace que la sentencia condenatoria no sea firme. Además, el plazo para la presentación de recursos aún está abierto, por lo que la defensa de la víctima también puede recurrir el fallo. La abogada de la joven, Ester García, ya manifestó que se trata de una pena breve, si bien apreció que el tribunal diese credibilidad a su clienta. La defensa de la chica pidió 12 años de prisión para el ex futbolista.

Fuentes consultadas señalan que, al no estar Dani Alves condenado en firme, la ley establece que no puede estar en prisión provisional por un periodo superior a la mitad de la pena por la que ha sido condenado. En concreto, sólo podría estar en prisión preventiva dos años y tres meses. Teniendo en cuenta que Alves permanece desde el 20 de enero de 2023 en la celda de Brians II, tendrá que salir a finales de marzo de 2025, siempre y cuando no se le haya condenado en firme para entonces.

Tercer grado

Dani Alves también podrá solicitar el tercer grado. Esta petición se puede pedir una vez el reo haya cumplido la mitad de la pena a la que haya sido condenado. De este modo, en caso de que el tribunal resuelva con celeridad los recursos presentados, el ex futbolista del Barcelona podría salir a la calle por primera vez en 2024.

Para ello, Dani Alves tendrá que cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran manifestar buen comportamiento, demostrar arraigo familiar y social o abonar la responsabilidad civil a la víctima. Para la concesión de este tercer grado no debe existir un elevado de riesgo de fuga, algo que podría evitar la salida de prisión de Alves por la posibilidad de que ponga rumbo a Brasil, su país natal. Precisamente por este posible escenario, Alves está cumpliendo prisión preventiva, ya que Brasil no tiene acuerdo de extradición con España.

La familia de Dani Alves

La familia de Dani Alves continúa defendiendo la inocencia del ex futbolista que un día jugó en el Camp Nou. Su madre, Maria Lucia, y su hermano Junior llegaron a desplazarse a Barcelona desde Brasil para tratar de encontrarse con él durante el juicio que se celebró el pasado mes de febrero en la ciudad condal. Maria Lucia y Junior accedieron al interior del Palacio de Justicia de Barcelona mientras Alves se sentaba en el banquillo.

Previamente, el entorno del ex futbolista difundió a través de redes sociales un vídeo con imágenes de la chica para tratar de exculpar a Alves. En el mencionado video, se mostraban imágenes de la joven denunciante en situaciones festivas y familiares, revelando su identidad. Con esta estrategia, los familiares del jugador buscaban cuestionar los daños psicológicos alegados por la denunciante. La Fiscalía ya está estudiando esta acción que lleva al entorno de Alves a enfrentar cargos de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.