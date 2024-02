Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La sentencia del tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona le ha impuesto este castigo, así como cinco años de libertad vigilada, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión. Además, se le prohíbe acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses.

Asimismo, le ha impuesto a Dani Alves la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio relacionados con menores de edad por tiempo de 5 años, a aplicar una vez cumplida también la pena de prisión, y una indemnización a la víctima de 150.000 euros por el daño moral y las lesiones. También tendrá que pagar una multa de 2 meses con una cuota diaria de 150 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal, por delito leve de lesiones, y las costas procesales.

El tribunal considera probado que «el acusado cogió bruscamente a la

denunciante, la echó al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró

vaginalmente, a pesar de que la denunciante decía que no, que quería irse». «Con esto se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con

uso de la violencia, y con acceso carnal», añade la sentencia.

Condena Dani Alves

Durante los tres días del juicio que se celebró hace dos semanas, el ex jugador del Barcelona insistió en su inocencia y negó que violara a la presunta víctima el pasado 30 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. En su declaración ante el Tribunal, Dani Alves negó los hechos y defendió que estaban «disfrutando los dos ahí» y que la denunciante «en ningún momento dijo nada de que quería parar». El brasileño se derrumbó durante su testimonio y acabó llorando.

Dani Alves detalló su versión de lo ocurrido con la víctima en el reservado de la discoteca Sutton. Narró que estuvieron «un rato bailando, interactuando, pasándolo bien y disfrutando», hasta que llegó un momento en el que la mujer «empezó a bailar más pegada» a él. Afirmó también que llegó un momento en el que le comenzó a tocar sus partes íntimas, cuando ella le empezó a «perrear».

«Cuando fui al baño, le avisé que yo iba primero y me tuvo un rato esperando ahí. Pensaba que no iba a venir, pensaba que no quería venir», prosiguió. Una vez que la joven entró en el aseo, Alves contó lo que, según él, sucedió: «Me bajé los pantalones, me senté en la taza del váter, se puso de rodillas y me empezó a hacer una felación».

Por último, relató que «después de la felación, llegó un momento que se sentó encima» de él. Dani Alves finalizó su declaración sobre los hechos por los que se le juzga poniendo en duda la versión dada por la presunta víctima: «Jamás. Para nada (…) Simplemente estábamos disfrutando los dos ahí. En ningún momento me dijo nada de que quería parar».

Joana Sanz y los hijos de Dani Alves

Durante el proceso, la mujer de Dani Alves, Joana Sanz, dio su versión de lo sucedido aquella noche y reconoció que el brasileño salió «con unos amigos». La modelo contestó a las preguntas de la fiscal del caso, indicando que apenas habló con él aquella noche, pero sí que llegó a casa «muy borracho» y «oliendo a alcohol».

«Cuando entró en la habitación, se chocó contra el armario y una mesita que tenemos a la derecha y se desplomó en la cama», declaró la mujer de Dani Alves. Joana Sanz también destacó que no se enfadó cuando el futbolista le dijo que era una «noche de chicos». «Eso es mentira», dijo en su declaración. «En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las 11 de la noche», apuntó ante el tribunal. Dani Alves tiene dos hijos fruto de su relación con su ex mujer Dinorah Santana, llamados Daniel y Victoria Alves.