Joana Sanz ha testificado este martes en el juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. La mujer del futbolista ha explicado lo sucedido aquella noche, en la que ha reconocido que Alves salió «con unos amigos». La modelo ha contestado a las preguntas de la fiscal del caso, indicando que apenas habló con él aquella noche, pero sí que llegó a casa «muy borracho» y «oliendo a alcohol».

La mujer del ex jugador del Barça ha declarado en la segunda jornada del juicio, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y conocer qué sucedió la noche en la que se dieron los hechos. Alves está siendo juzgado por un posible delito de agresión sexual, ocurrida el pasado 30 de diciembre de 2022, y por el que lleva un año en presión preventiva.

Joana Sanz ha comparecido ante el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona en calidad de testigo. La mujer del jugador ha contado como fueron las horas posteriores a los hechos, que ha afirmado que desconocía, puesto que se enteró por la prensa. Sanz ha señalado que aquel día, Alves fue a comer a la Taberna del Clínic y que volvió «pasadas las 4 de la madrugada».

«Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Cuando entró en la habitación, se chocó contra el armario y una mesita que tenemos a la derecha y se desplomó en la cama», ha declarado la mujer de Dani Alves. Joana ha destacado además que no se enfadó cuando el futbolista le dijo que era una «noche de chicos»: «Eso es mentira».

«En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche», ha apuntado ante el tribunal. Además, se ha referido sobre si habló con él al llegar a casa, algo que ha negado: «No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente».

Sobre el día siguiente, Joana Sanz ha destacado que Alves «se levantó supertarde» y que le contó que «había estado con sus amigos en la Taberna del Clínic». Por último, ha contestado a la pregunta sobre si ha solicitado divorciarse del jugador: «No he pedido legalmente el divorcio».

Joana Sanz declara en el juicio contra Alves

Joana Sanz, modelo de profesión, ha tratado de refugiarse durante este tiempo en sus seres queridos y aislarse lo máximo posible de un tema que se encuentra en la actualidad pública desde hace un año, que es lo que lleva Dani Alves en prisión preventiva. Sin embargo, Sanz ha sido llamada a declarar como testigo, a petición de la defensa, este martes 6 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

El juicio comenzó el lunes y será el miércoles cuando finalice, con la declaración del acusado. Tras ello, Dani Alves volverá a prisión, donde se encuentra de forma preventiva desde hace un año. Una vez acabe el proceso judicial, el futbolista conocerá la sentencia sobre