Joana Sanz publica por error un documento íntimo de Dani Alves y las redes arden

Joana Sanz vuelve a dar que hablar en redes sociales. La modelo ha publicado por error un documento íntimo de Dani Alves y lo ha borrado al instante, pero varios usuarios han tenido tiempo de hacer capturas, por lo que ha acabado saliendo a la luz lo que compartió en sus historias de Instagram. El programa Fiesta ha publicado el documento, concretamente una carta privada que el futbolista brasileño le mandó desde la cárcel, y ella ha reaccionado con humor dada la rapidez a la hora de acceder a su perfil.

Una carta escrita a mano que su marido le mandó desde la cárcel de Brians 2 y que la modelo compartía con su casi millón de seguidores durante apenas unos segundos. El citado programa de Telecinco no dudó en compartir y comentar las palabras de Dani Alves a su todavía mujer. «Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú».

«No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora», se lee en la carta, en la que Alves declara su amor incondicional a su esposa pese a lo ocurrido aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona: «Te amo y te siento».

Joana Sanz apareceu nas suas redes sociais, neste domingo (18), para compartilhar o conteúdo de uma carta que seu marido Daniel Alves a enviou da prisão para ela.

Momentos después de borrar la publicación, la modelo canaria dijo que lo hizo «por error» y que la publicación iba destinada al grupo de mejores amigos que tiene en Instagram. «Publiqué por error para todo el mundo algo que era para ‘mejores amigos’. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación», ironizaba, preguntándose si algunos tenían «un seguimiento» de su cuenta en la red social con notificaciones. Segundos después, continuaba añadiendo que «si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de ‘mejores amigos’… Voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser que…».

La modelo canaria se convirtió en protagonista de una de las jornadas del juicio por su declaración apoyando a su marido. Una defensa que suscitaba un acalorado debate por las supuestas «mentiras» que habría contado ante el juez. Un apoyo, de los pocos que le quedan a Dani Alves, quien habría querido agradecérselo a través de esta carta enviada desde la cárcel.

El juicio al futbolista Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, quedó visto para sentencia tras concluir las vistas en la Audiencia de Barcelona. Solo quedan unos días para que se decida el futuro del ex jugador brasileño del Barça, para quien la Fiscalía solicita una pena mínima de nueve años de prisión.